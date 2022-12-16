Премьера в Театре на Бронной: новый спектакль «Без вины виноватые» по одноименной пьесе Александра Островского.

В этом произведении видят признаки комедии, социально-психологической драмы и даже мелодрамы. Островский написал пьесу в 1884 году на подъеме своей карьеры. Это история о непростой судьбе сильной женщины, сумевшей пережить потерю ребенка и возродиться, достигнув больших высот в профессии. Пьеса полна психологизма. В центре внимания здесь внутренний мир героини. Преодолевая предательство и боль утраты, на глазах у зрителя она превращается из Отрадиной в Кручинину.

Роман Самгин, режиссер: «Каждый раз работая над текстами А.Н. Островского, я получаю невероятное, почти физиологическое удовольствие. И каждый раз очень надеюсь, что моей работоспособности и умений хватит для того, чтобы передать зрителям хотя бы небольшую часть той радости, которую испытываю я вместе с артистами, сочиняя спектакли по его пьесам. Потому что эти пьесы, как говорится, — наше все. В них и парадоксальное мерцание жизни, и ее принятие, и русский хаос, и русский космос, и специфическая русская хтонь. А "Без вины виноватые" — и вовсе особенная пьеса. Это удивительно человечная сказка с хорошим концом в наше не особо человечное время. Мы наслаждались, работая над ней, и вам желаем того же».

Премьера спектакля состоится уже 20 и 21 декабря.

В спектакле заняты: Олеся Железняк, Наталья Щукина, Михаил Полицеймако, Олег Кассин, Елизавета Базыкина, Лина Веселкина, Дмитрий Цурский, Вера Майорова, Александра Виноградова, Александр Шумский, Дмитрий Гурьянов, Андро Симонишвили, Владимира Петрик, Анастасия Шалонько, Иван Тарасов, Татьяна Кречетова и другие.

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