«Лица времени или лица вечности»?

В Галерее классической фотографии открылась выставка работ фотографа Ананты Дасы «Восемь миллионов четыреста тысяч шагов», которая продлится выставка до 10 июля 2022 года. Представлены фотографии автора, сделанные им в священном городе Индии под названием Вриндаван, в период с 1988 года до начала 2000 годов. Выставка посвящена памяти автора, который скончался от ковида 3 июля 2021 года. 50 портретов, уличных фотографий из серии «Я, Индус», студийные фотопортреты цикла «Книга жизни», а также видео-фильм Walking mediatation, снятый Анантой в 2001 году во время празднования в Аллахабаде индуистского праздника «Маха Кумбха Мела», который проводится один раз в 144 года.

Работы Даса интересны тем, что не являются постановочными, люди на них практически не улыбаются, как на обычных туристических фотографиях из страны махараджей и заклинателей змей. Создается впечатление, что эти снимки могли быть сделаны в любой другой стране мира, и выхваченные моменты происходили когда-то очень давно, а может быть, ещё только произойдут в будущем.

Отсутствие временного, географического и этнографического контекстов в сочетании с чёрно-белым исполнением придаёт необыкновенную глубину работам фотохудожника. Другой особенностью является своеобразная монументальность его фотографий, игра с планами, неожиданные композиционные решения, в которых автор раскрывает зрителю абсолютно иные аспекты человеческого существования.

На выставке уже побывали многие профессиональные фотографы и другие известные люди искусства. Вот что они говорят об увиденном.

Художник, дизайнер, арт-директор Андрей Шелютто считает, что в истории искусства очень мало художников, которые использовали фотографию и видео с такой силой, как Ананта Даса:

«Он демонстрирует непосредственный, даже жёсткий визуальный подход, его брутально прямые, чистые, лишённые обмана образы, без манипуляции, с прекрасных художественным качеством, совершенно уникальны. Он сумел сделать фотографию и видео неотразимым орудием художественной стратегии для реализации своего проекта портретного документирования индийского общества, взгляд на которое пронизывает века, открывая и показывая универсальную древнюю иерархию профессий и каст. Бесконечно мысленно погружаясь в тщательнейшее исследование, в которое вовлёк меня Ананта, я не мог понять что передо мной — лица времени или лица вечности?».

По мнению друга Дасы фотографа Никиты Рыбакова:

«Ананта никогда не останавливался, всегда кипел и его творческий огонь обжигал окружающих, вовлекая порой в авантюрные проекты. Увлечение искусством фотографии было лишь одним из многих проявлений его таланта. Он не мог и не хотел существовать в жестких рамках социума и его свободный Дух всегда ускользал и вырывался за границы телесности. Индия была его Домом и Любовью, без неё он не мыслил жизни, он дышал ею и думал только о ней. Но попасть в этот Дом дано не каждому. Мы имеем счастье лишь подглядеть через его фотографии тот скрытый мир, который он успел проявить…».

Художница и куратор Алла Мировская так высказалась о творчестве фотографа:

«Фотографии Ананты Даса как прозрачная прохладная вода. Мы не были знакомы, но кажется, что человек, который сделал их, был спокоен, внимателен к окружающему и счастлив. Глядя на снимки, невольно подхватываешь это ощущение и идёшь с ним дальше как с маленьким или с большим сокровищем. Как уберечь его в трагическом мире? Как получалось это у него? Это секрет Ананты Даса, который он нам оставил, его живой след. Взгляд фотографа отражается в зрителе, производит в нем невидимую, но важную работу, очеловечивая, поддерживая, утешая. Смерти нет!».

Фото: Ананта Даса. Студийные фотопортреты из серии «Книга жизни», Вриндаван, Индия, 1988 год.

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