20 декабря в зале «Зарядье» стартует Первый Московский зимний музыкальный фестиваль.

В торжественном открытии фестиваля примут участие Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина, а также солисты: Анастасия Белукова (сопрано), Полина Шамаева (меццо-сопрано), Шота Чибиров (тенор), Cтанислав Ли (баритон). Специальные гости программы – «Терем-квартет».

На концерте-открытии прозвучат известные арии из «сказочных» опер Н.А. Римского-Корсакова: «Снегурочка», «Садко» и «Сказка о царе Салтане», а также «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина в аранжировке «Терем-квартета», «Ночь на Лысой горе» М.П. Мусоргского и фрагменты музыки балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского.

Московский зимний музыкальный фестиваль «Зарядье» – первый сезонный фестиваль в истории зала. Основной темой этого масштабного проекта, включающего 22 концерта, стали сказки, сюжет которых лежит в основе многих шедевров мировой музыкальной литературы. Сказочную линию дополняют джазовое и барочное направления, а также премьеры новых проектов и сочинений.

Так, 27 декабря состоится первое исполнение нового сочинения композитора Владимира Мартынова «Рождественский Вертеп», в котором соединились канонические произведения русской православной традиции, фольклора и современной музыки. «Рождественский Вертеп» в зале «Зарядье» представят OpenSound Orchestra, вокальный ансамбль Интрада и ансамбль «Сирин».

Теме Рождества также посвящен концерт «Иосиф Бродский. Рождественские стихи», в котором прозвучат стихи Бродского и музыка русских и зарубежных композиторов.

Любителей сказок ждет литературно-музыкальная программа «Двенадцать месяцев» с участием Российского национального оркестра и актера Антона Шагина, симфоспектакль «Руслан и Людмила» с актерами Дарьей Мороз и Игорем Миркурбановым, мультижанровый проект «Спящая красавица» с участием солистов балета Большого театра и много другое

Закроет Московский зимний музыкальный фестиваль зала «Зарядье» яркая программа, в которой гармонично сочетаются жизнерадостная, проникнутая светом и оптимизмом Симфония №1 Прокофьева, Первый фортепианный концерт Равеля и «Шехеразада» Римского-Корсакова в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина.

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