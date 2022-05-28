На ВДНХ расскажут о тонкостях профессии журналиста

30 мая 2022 года в рамках проекта «Знание. ВДНХ» в павильоне «Рабочий и колхозница» стартует новый сезон «Медиапонедельников» журфака МГУ для взрослых и детей. Ведущие преподаватели факультета журналистики расскажут об основных принципах работы СМИ и особенностях медиабизнеса, о том, как это — быть журналистом, и о развитии видеоигр. Участие бесплатное, по предварительной регистрации на сайте ВДНХ.

Серию «Медиапонедельников» 30 мая в 19:00 откроет лекция декана факультета журналистики МГУ, профессора, академика РАО Елены Вартановой «Человек медийный в современном мире». Слушатели узнают, какое место занимают журналистика и медиа в повседневной жизни, почему современному человеку необходимо знать и понимать принципы работы СМИ, а также кто такой «человек медийный».

На крыше павильона в это же время состоится лекция, рассчитанная на юных слушателей «Игровая индустрия: от Pacman до Fortnite». Преподаватель факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук Даниил Лапин расскажет, как развивалась игровая индустрия и как она привлекала новых фанатов, почему люди играют в игры и станут ли они новой реальностью.

6 июня в 19:00 доцент факультета журналистики МГУ Сергей Смирнов прочитает лекцию «Медиарынок России между пандемией и санкциями». На лекции будут затронуты темы: как российский медиарынок пережил COVID, чему научились за время пандемии отечественные компании, какие новые вызовы для этого бизнеса несут экономические санкции, каким будет импортозамещение в сфере СМИ.

На крыше павильона пройдет лекция для будущих репортеров «Профессия журналист: ожидания VS реальность». Аспирант факультета журналистики Полина Бакалюк расскажет, каким представляется журналист в поп-культуре, а какой он в реальности.

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