В День Победы телебашни украсит праздничная подсветка

9 мая РТРС включит тематическую архитектурно-художественную подсветку на 19 телебашнях в честь Дня Победы.

На Останкинской телебашне с 20:00 до 23:59 пройдет праздничное световое шоу с зенитными прожекторами. На медиаэкранах телебашен в регионах появятся поздравления и символы праздника: гергиевская лента, Вечный огонь, салют, Знамя Победы над Рейхстагом.

В Самаре башню украсит фото фронтовиков в орденах, в Нальчике — изображения Ордена Отечественной войны, штурмовик Ил-2, надпись «1941–1945 — мы помним, мы гордимся», в Челябинске — надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» и красная звезда на фоне триколора.

Подсветки зажгутся на башнях в Благовещенске, Брянске, Воронеже, Кызыле, Назрани, Нижнем Новгороде, Новгороде, Пензе, Ростове-на-Дону, Саратове, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Якутске и Ярославле.

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