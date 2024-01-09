Что смотрели жители Московского региона в праздничные дни

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС проанализировали интересы жителей Москвы и Московской области во время праздничных каникул с 31 декабря по 8 января и рассказали, за просмотром каких фильмов жители региона встретили новый 2024 год.

Различными были предпочтения жителей региона в предновогодний период и первые дни 2024 года – 31 декабря и 2 января и период Рождества. Так, в новогодние первые дни каникул москвичи отдавали предпочтение просмотру телевидения и комедийным лентам, в то время как в период Рождества в лидеры просмотра вышли семейные киноленты и мелодрамы.

Самыми популярными отечественными фильмами и сериалами среди жителей столичного региона в новогодний период стали:

комедийный сериал «Успешный» (18+) о мире инфобизнеса Владимиром Сычевым и Артемом Сучковым в главных ролях;

криминальная ироничная мелодрама «Кеша должен умереть» (18+) с Константином Богомоловым, Юлией Снигирь и Александрой Ребенок;

популярная медицинская мелодрама «Тест на беременность» (16+) со Светланой Ивановой и Кристиной Орбакайте;

новогодняя музыкальная кинофантазия с популярными актерами и музыкантами «Я тебя люблю — Je t’aime» (18+);

напряжённая драма «Осьминог» (18+) с Даниилом Воробьёвым, Марией Мироновой и Натальей Рудовой.

Лидерами среди зарубежных фильмов и сериалов среди жителей Москвы и Московской области в новогодние каникулы стали:

китайское фэнтези о силе духа «Боевой континент» (18+);

мультфильм для всей семьи, снятый по готической сказке Оскара Уайльда, «Кентервильское привидение» (6+);

взрывная комедия «Телохранитель на фрилансе» (18+), в которой диктатор, журналистка и спецназовец пытаются выжить во время госпереворота;

триллер-экранизация мирового бестселлера «Дочь болотного царя» (18+);

продолжение приключения медведя в Лондоне «Приключения Паддингтона 2» (6+).

Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние «огоньки». В целом, чаще других телеканалов москвичи отдавали предпочтение России 1, Первому каналу, ТНТ, Рен и СТС.