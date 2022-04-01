PREMIER показал первые кадры 2-го сезона «Эпидемии»

В апреле 2022 года в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера 2-го сезона сериала «Эпидемия», производством которого занималась студия 1-2-3 Production. Режиссером выступил Дмитрий Тюрин. Главные роли исполнили Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Александр Робак и др. К выходу продолжения истории PREMIER показал первые кадры сериала.

На кадрах 2-го сезона «Эпидемии» появляются новые герои в исполнении Аскара Ильясова, Никиты Еленева, Виктории Клинковой, Юлии Ендроссек и Юры Борисова. Молодые и эпатажные, кажется, что эпидемия их даже не коснулась. А вот герои Александра Робака и Марьяны Спивак выглядят тревожно. Одно неизменно — эвакуация из опасной зоны продолжается.

В «Эпидемии» рассказывается история, развернувшаяся на фоне глобальной катастрофы. Новый неизвестный вирус превращает Москву в город мертвых. Деньги теряют свою ценность, а те, кто еще не заражен, отчаянно сражаются за еду и выживание. Так, люди, которые в другой ситуации никогда не оказались бы под одной крышей, вынуждены забыть прежние обиды и отправиться в полное смертельных опасностей путешествие на крайний Север.

Съемочными локациями для сериала послужили подмосковная Ивантеевка, Санкт-Петербург и его окрестности, Карелия, Приозерск и Москва. Продюсерами выступили Валерий Федорович, Евгений Никишов и Сергей Корнихин.

Первой сезон «Эпидемии» был показан на платформе Netflix. Сериал впечатлил самого Стивена Кинга, который написал об этом в своем блоге в Twitter.

В ролях – Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Александр Робак, Наталья Земцова, Эльдар Калимулин, Виктория Агалакова, Юра Борисов, Никита Еленев, Аскар Ильясов и др.

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