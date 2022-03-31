«Алафейская гора»: первый блин не комом

В конце марта в Тобольске состоялось рождение нового кинофестиваля

Сергей Новожилов открывает кинофестиваль

С 23 по 27 марта в Тобольске проходил I Открытый российский фестиваль современного и актуального кино «Алафейская гора». Проведение нового киносмотра – это всегда риск и огромное волнение. Очень важно с самого начала обрести своё лицо и стать нужным и интересным, как для жителей города, так и для гостей-участников киносмотра. Забегая вперёд, скажу, что и то, и другое организаторам кинофестиваля в Тобольске вполне удалось. Выбор города для фестиваля неслучаен. Как объяснил продюсер и художественный руководитель «Алафейской горы» Сергей Новожилов, Тобольск город с многовековой историей и в то же время динамично развивающийся. Да и кинематографу не чужд. Здесь снималось немало известных картин. Большую поддержку в организации фестиваля оказала компания СИБУР – генеральный партнёр мероприятия.

Актёрский десант в Тобольске

Татьяна Абрамова и Юрий Беляев

Фестивальный мэтр Сергей Новожилов, за плечами которого организация большого количества киномероприятий, как всегда, привёз на фестиваль внушительную творческую команду. Среди гостей и участников были Сергей Шакуров, Аристарх Ливанов, Юрий Беляев, Татьяна Абрамова, Оксана Сташенко, Дарья Мороз, Лариса Лужина, Катерина Шпица, Александр Котт, Екатерина Семёнова, Андрей Руденский (председатель жюри конкурса полнометражных фильмов) и многие другие.

Андрей Руденский, Сергей Новожилов, Максим Добромыслов

Всем гостям была предоставлена возможность и плодотворно поработать, и отлично отдохнуть, набраться новых впечатлений. В рамках фестиваля состоялись мастер-классы известных кинематографистов, а также показы антрепризных спектаклей. Актёр Олег Харитонов, например, привёз свою постановку «Эпоха «Окуджава» по песням Булата Шалвовича, а актриса Алёна Биккулова порадовала тоболяков встречей с незабвенной Эдит Пиаф в спектакле «Жизнь в розовом цвете».

Каждое фестивальное утро начиналось с интересной экскурсии. Многие из артистов приехали в этот сибирский город впервые, поэтому было интересно абсолютно всё. Председатель жюри полнометражного конкурса Андрей Руденский, например, не пропустил ни одной экскурсии. А во время посещения Музея истории кости «Мастерская Минсалима» вместе с продюсером фильма «Межсезонье» Максимом Добромысловым принял участие в старинном шаманском обряде.

Андрей Руденский и Максим Добромыслов в Музее истории кости

В Тобольске несколько лет назад проходили съёмки телевизионного сериала «Тобол». Практически все жители города имели отношение к кинопроцессу, помогали, работали. Масштабные декорации были выстроены специально для этой картины. После окончания съёмочного процесса их решили не разбирать, а устроить здесь тематический парк «Тобол». Теперь это и привлекательное место для туристов, и ещё одна огромная натурная площадка, которая может послужить для съёмок ещё многих фильмов. Этим летом, к примеру, здесь собираются снимать киносказку «По щучьему велению». Разумеется, участники «Алафейской горы» тоже посетили этот парк.

Оксана Сташенко в парке «Тобол»

Конечно, всех привлекал старинный тобольский кремль и сюда гости фестиваля приезжали неоднократно. Побывали актёры и в Абалакском туристическом центре, и в Свято-Знаменском мужском монастыре, и на Тобольской фабрике художественных косторезных изделий, и в Музее Семьи Императора Николая II, и в Музее каторги и ссылки.

Обменяться впечатлениями после насыщенного фестивального дня гости могли на чудесных вечерних посиделках, где и пели, и танцевали, и общались. Истинная фестивальная атмосфера была сохранена в полном объёме. И это, несомненно, хорошо, как верность старым добрым традициям.

Такое разное кино

Тематика фестиваля была обозначена чётко и конкретно – это актуальное и современное кино. Как сказала программный директор «Алафейской горы» Александра Жукова: «Кинопрограмма обширна и разнообразна. Авторы поднимают множество актуальных тем: ковид, изнанка телевидения, жизнь в регионах, подростки и их мироощущение… Используют элементы экспериментального кино: отсутствие диалогов, популярные в тик-токе песни как саундтреки. Мы опровергаем восприятие российского кино как историю о чём-то беспросветном, включив в программу фестиваля разные жанры – комедии, драмы и мелодрамы».

Действительно, девять фильмов в конкурсе полного метра, представляли разнообразную палитру жанров. От серьёзных драм до трагикомедий и мелодрам. Хочется отметить, что залы на фестивальных сеансах всегда были полные, чувствовалось, что тоболякам это по-настоящему интересно. Приходили и дети, и подростки, и старшее поколение. Не обходилось и без острых дискуссий после показов. Особенно горячей она выдалась после просмотра картины Александра Ханта «Межсезонье».

Фильм снят по мотивам реальных событий, когда двое псковских школьников Денис и Катя покончили с собой. Это случилось в 2016 году, и тогда эта история имела большой общественный резонанс, о ней много говорили и писали. Александр Хант решил переосмыслить эту трагедию посредством киноязыка и поднять чрезвычайно больную, актуальную тему существования подростков в современном мире, их адаптацию к действительности, отношения со старшими, отсутствие взаимопонимания с родителями. Да, фильм очень жёсток и местами жесток, но в то же время невероятно искренен. И он действительно даёт огромную пищу для размышлений.

«Межсезонье» было удостоено Гран-при фестиваля, а исполнительница главной роли Евгения Виноградова получила приз в номинации «Лучшая женская роль». Награды за коллег принимал продюсер Максим Добромыслов, объяснив, что режиссёр сейчас представляет картину в Париже, а актриса находится в Москве с маленьким ребёнком. Кстати, свою любовь она нашла как раз на съёмочной площадке «Межсезонья», её избранником стал один из членов киногруппы.

Вручая главный приз, актриса Дарья Мороз сказала такие слова: «Великий Бернардо Бертолуччи говорил: «Люди приходят в кино, чтобы разделить общую мечту». И мне кажется, сколько бы мы, кинематографисты, не «конкурировали» за призы на фестивалях и премиях, мы всё равно делаем одно общее прекрасное дело – мы помогаем людям чувствовать себя менее одинокими».

В эти пять фестивальных дней в Тобольске многие перестали ощущать себя одинокими, переживая вместе с другими гамму разнообразных эмоций в темноте кинозала.

Закрывая фестиваль, директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер отметила: ««Кино и театр очень близки, они нас окрыляют, вдохновляют и отвечают на множество сложных вопросов. Фестиваль «Алафейская гора» стал значимым культурным событием и для Тобольска, и для всего региона».

Александра ИВАНОВА, Тобольск – Москва.

Фото автора.

Специально для АртМосковии

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.