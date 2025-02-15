PREMIER выставил на продажу на Авито вещи Рузиля Минекаева и Полины Гухман со съемок сериалов

Онлайн-кинотеатр PREMIER и платформа объявлений Авито в рамках долгосрочного сотрудничества 14 февраля представили новый дроп уникальных вещей со съемок сериалов PREMIER. Деньги от продажи будут переданы в благотворительный фонд «Измени одну жизнь».

Пользователям Авито на федеральной распродаже «Безграничная Хватамба» стали доступны для приобретения одежда и аксессуары, которые были созданы художниками по костюмам специально для съемок сериалов «Подслушано в Рыбинске» и «Первый раз».

В январе на PREMIER вышел сериал «Подслушано в Рыбинске». Звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев исполнил в нем одну из главных ролей — импульсивного, но честного парня по имени Ширмик, который помогает расследовать убийства в родном городе. Самые яркие элементы образа Ширмика теперь доступны на Авито: в их числе куртка, которая, по словам Рузиля, участвовала в самых динамичных сценах сериала, вязаная шапка, помогающая выдержать холодные рыбинские ветра, худи и другие вещи с киноисторией.

«Одежда, в которой я исполнил эту роль, претерпела съемки сцен с погонями, драками и стрельбой. Каждая потертость на ней – это история», — рассказал Рузиль Минекаев.

Дроп другой звезды еще одной январской премьеры «Первый раз» Полины Гухман, также известной по сериалу «Мир!Дружба!Жвачка!», составили элементы костюма ее героини Ники — спортивный костюм винного цвета, в котором Ника из «Первого раза» ходила на тренировки по синхронному плаванию, топ с сеткой, лиловые луноходы или «мунбуты», а также яркие украшения.

«Моя героиня Ника – яркая, но стеснительная девушка, которая ищет себя, впервые влюбляется и пытается понять, чего хочет от жизни. Каждый предмет образа Ники хранит частичку эмоций, которые я прожила вместе с героиней на съемочной площадке. Теперь эти вещи могут стать вашими!» — поделилась Полина Гухман.

Кроме того, к каждому лоту покупатели получат автограф Рузиля Минекаева и, соответственно, Полины Гухман, а также подписку на онлайн-кинотеатр PREMIER на год.

Все вырученные от продажи средства пойдут в благотворительный фонд «Измени одну жизнь», который помогает детям-сиротам найти семью.