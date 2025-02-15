Фотовыставка к годовщине вывода советских войск из Афганистана в Музее Победы

В Музее Победы представили фотовыставку «Афганистан» из цикла «Есть такая профессия – Родину защищать!». Выставочный проект приурочен ко Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

«15 февраля — день вывода советских войск из Афганистана. Это и памятная дата для афганцев-ветеранов, и день скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах. Эта дата символична. В ней отразились верность присяге, служебному долгу, фронтовое братство солдат и офицеров, которые отдали, защищая интересы своей страны, самое дорогое — жизнь. Фотовыставка посвящена тем давним событиям, ставшими уже историей, но о которых мы обязаны помнить», — отметил генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

В новую экспозицию войдут около 50 фотографий. Это уникальные снимки, запечатлевшие реалии того времени: боевые будни солдат, их быт, трагические моменты и героические поступки. Каждый снимок — это не просто изображение, а отражение человеческих судеб.

Выставка организована АНО «Наследие Отечества» и реализуется при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы.

В 2025 году этому событию 36 лет.