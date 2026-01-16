Оплата публикаций

Хранители катка ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

16 января в мире отмечается День ледовара. Без специалистов этой необычной профессии не обходится ни один сеанс катания на льду Главной выставки страны. Площадь ледового покрытия одного из самых крупных в столице катков превышает 20 тысяч квадратных метров. Чтобы поддерживать такое ледяное пространство в пригодном для катания состоянии, на ВДНХ ежедневно и круглосуточно трудится целая команда специалистов.

История этого профессионального праздника уходит своими корнями в далекое прошлое. 16 января 1901 года родился американский инженер Фрэнк Замбони. Он и изобрел ресурфейсер — ледовый комбайн для восстановления льда на катках. В наше время в этот день поздравляют людей, чья деятельность связана с созданием ледовых площадок в парках, на стадионах и спортивных аренах.

«На катке Главной выставки страны днем и ночью трудится 51 человек. Это — настоящие профессионалы своего дела. Благодаря нашим стараниям гости ВДНХ могут кататься с комфортом и безопасно во время любого из сеансов в течение всего зимнего сезона вне зависимости от изменений погоды. Главной задачей ледоваров является подготовка ровного и гладкого ледового покрытия и поддержание его в рабочем состоянии», — говорит директор компании «Русский лед технолоджи» Александр Морозов.

Но прежде необходимо создать сам каток: выровнять площадки песком, на песок уложить полиэтиленовую пленку, а на пленку — систему охлаждения, то есть айс-маты и трубы, по которым в течение всего сезона циркулирует хладоноситель. Для катка на ВДНХ используют более 500 километров трубопровода. После того, как основа льда подготовлена, начинается непосредственно намораживание — равномерно, слой за слоем, с учетом перепадов высот Главной аллеи ВДНХ. К началу зимнего сезона лед достигает нужной толщины в 10–20 сантиметров. Работы идут круглосуточно в течение двух недель. За это время производится в среднем 450 позонных заливок холодной водой, всего — более 4 миллионов литров. Ее заморозку обеспечивают 11 холодильных установок (чиллеров), размещенных по периметру катка.

Когда каток уже принимает посетителей, остается только поддерживать лед в отличном состоянии. Для этого используют воду температурой около 80 градусов. Естественно, после каждого сеанса катания лед необходимо восстанавливать. В дело идут специальные устройства. Возле краев дорожек лед выравнивает бортоподрезная машина, а в центре его восстанавливают ледоуборочные машины. На катке ВДНХ используют пять ледоуборочных машин. Эти уникальные устройства производят сразу три операции: срезают верхний рыхлый слой, собирают его и заливают новый, формируя твердую поверхность. Это становится возможным благодаря горячей воде, которая растапливает лед и глубоко проникает в трещины и сколы. Днем в перерыве между сеансами за два часа ледоуборочные машины чистят лед и выравнивают поверхность. Основные работы по наращиванию новых слоев происходят в ночной период, так как требуют больших временных затрат. В снежные дни лед только подрезается. В ясную погоду происходит, как подрезка, так и намораживание ледовой поверхности катка.

Главным помощником в работе ледовара является синоптик. На основе прогноза погоды принимается решение о повышении или понижении температуры заморозки для поддержания оптимального качества льда на катке. Этот процесс контролируется специальным оборудованием, установленным в каждом из чиллеров.

