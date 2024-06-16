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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Премия Муз-ТВ 2024: Возвращение с фэнтези-размахом и рыбкой в аквариуме!

editor
By editor
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алена белая на муз-тв

14 июня, спустя три года молчания, гремя фанфарами и сверкая вспышками фотокамер, на российские телеэкраны триумфально вернулась «Премия Муз-ТВ»! Слоган «Возвращение» как нельзя лучше отразил настроение вечера: звёзды, словно соскучившись по ярким выходам, превзошли сами себя в оригинальности.

Красная дорожка пестрела нестандартными нарядами, но некоторые знаменитости запомнились особенно ярко. Кто-то так увлёкся придумыванием костюмов, что словно перенёсся в мир сказок и фэнтези.

Особое внимание привлекла Алена Белая, ведущая телеканала «Муз-ТВ» и недавно стартовавшей программы «Чарта 10 секси». Алена появилась в образе, который не оставил равнодушным никого: элегантное платье дополняла… сумка-аквариум с живой рыбкой, подобранной в тон наряду! Ведущий Николай Басков, не скрыв изумления, не упустил возможности расспросить Алёну о такой экстравагантной детали. Разговор, конечно, коснулся и самых сексуальных артистов премии. Не случайно: Алёна, как ведущая «Чарта 10 секси», знает в этом толк! Кстати, по её мнению, титул «Лучший исполнитель» по праву достался Диме Билану.

«Премия Муз-ТВ 2024» ещё раз доказала: российский шоу-бизнес вернулся и готов вновь радовать зрителей яркими шоу и неожиданными поворотами!

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