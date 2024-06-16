Премия Муз-ТВ 2024: Возвращение с фэнтези-размахом и рыбкой в аквариуме!

14 июня, спустя три года молчания, гремя фанфарами и сверкая вспышками фотокамер, на российские телеэкраны триумфально вернулась «Премия Муз-ТВ»! Слоган «Возвращение» как нельзя лучше отразил настроение вечера: звёзды, словно соскучившись по ярким выходам, превзошли сами себя в оригинальности.

Красная дорожка пестрела нестандартными нарядами, но некоторые знаменитости запомнились особенно ярко. Кто-то так увлёкся придумыванием костюмов, что словно перенёсся в мир сказок и фэнтези.

Особое внимание привлекла Алена Белая, ведущая телеканала «Муз-ТВ» и недавно стартовавшей программы «Чарта 10 секси». Алена появилась в образе, который не оставил равнодушным никого: элегантное платье дополняла… сумка-аквариум с живой рыбкой, подобранной в тон наряду! Ведущий Николай Басков, не скрыв изумления, не упустил возможности расспросить Алёну о такой экстравагантной детали. Разговор, конечно, коснулся и самых сексуальных артистов премии. Не случайно: Алёна, как ведущая «Чарта 10 секси», знает в этом толк! Кстати, по её мнению, титул «Лучший исполнитель» по праву достался Диме Билану.

«Премия Муз-ТВ 2024» ещё раз доказала: российский шоу-бизнес вернулся и готов вновь радовать зрителей яркими шоу и неожиданными поворотами!