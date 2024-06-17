«Свадебка» в Новой опере: ремейк

Сцена из спектакля. Невеста – Алена Угрюмова

Большой затейник и мастер стилизованной музыкальной архаики Игорь Стравинский, чьи балеты, представленные в «Русских сезонах» Сергея Дягилева, в начале ХХ века потрясали Париж, задумал «Свадебку» в жанре «русских хореографических сцен с пением и музыкой». Точнее, первоначально он хотел представить в хоровой версии самые архаические варианты свадебного деревенского обряда путем прямого цитирования народного, а не литературного стиха, выбрав для создания своего либретто народные песни из антологии П. В. Киреевского. В итоге на их основе получилось сочинение в четырех картинах продолжительностью 25 минут, композитор охарактеризовал его так: «»Свадебка» — это последование типичных свадебных эпизодов, воссоздание из обрывков типичных для данного обряда разговоров. В «Свадебке» нет индивидуальных ролей, есть лишь сольные, которые отождествляются то с одним, то с другим персонажем». Жених, Невеста, Мать жениха, Дружка – вот условные персонажи, за которыми в вокальных партиях нет четко закрепленных голосов.

Несмотря на то, что в инструментальной части партитуры «Свадебки» абсолютное преобладание ударных инструментов (6 групп!) и используется лишь одна подлинная песня «Я по пояс во золоте обвилась», сочинение пронизывает колорит русской архаики: мощная ритмическая пульсация, преобладание звонких и колких тембров, терпкие гармонии, голошение, псалмодирование, скоморошьи попевки, духовный стих. В исполнении четырех солистов, хора и 4-х роялей, использующихся в основном тоже как ударные, все это ошеломляет слушателя, держа внимание в непрерывном тонусе.

Сцена из спектакля. Невеста – Алена Угрюмова. Жених – Кирилл Семенов

Долгий и прерывистый путь работы над сочинением привел сначала к первой редакции в 1917 году, посвященной Сергею Дягилеву, затем ко второй, которая была представлена на премьере «Русских сезонов» в парижском театре La Gaîté Lyrique в 1923-м.

Первым хореографом «Свадебки» стала Бронислава Нежинская, замыслившая танец как отдельный музыкальный инструмент в общем многоголосии. Позже многие хореографы обращались к этой удивительной партитуре.

Новым этапом в сценической жизни «Свадебки» стал спектакль театра «Новая опера», который, несмотря на анонс возвращения оригинального замысла композитора, добавляет не только новые смыслы, но и новые тексты, по сути, представляя собой ремейк сочинения.

Хореограф-постановщик Павел Глухов, стремящийся найти ключ и скрытые шифры к произведению Стравинского, изменил его музыкальную драматургию, ориентируясь на конкретных персонажей из русской литературы: в ригидной обрядности он увидел домостроевский уклад, а в роли невесты – подневольную жену, ассоциирующуюся у него с Катериной Кабановой из «Грозы» А.Н. Островского, ансамбль которой составили вполне конкретные, в отличие от Стравинского, персонажи упомянутой пьесы. С музыкальной стороны осуществить этот замысел хореографу помог композитор Николай Попов, дописавший к «Свадебке» пролог на 14 минут и эпилог на 16 минут, в которых речевые ритмы Стравинского меняются на музыкальные, и время как будто растягивается в медитативном звучании ударных, народных инструментов и пения фольклорного ансамбля Hodila izba, заменившего хор.

Сцены из спектакля

Так перед зрителем развернулся целый танцевально-хоровой триптих, в котором собственно «Свадебка» заняла центральное место, став воспоминанием Катерины о ее свадьбе. Самым драматичным оказался эпилог, где в символическом языке танца угадываются фрагменты судьбы Катерины Измайловой.

Сценограф Лариса Ломакина создает минималистичное пространство из выбеленного дерева, объединяющее все три части балета: в прологе часть декораций скрыта экраном с проекциями, которого нет в основном действии. В эпилоге на сцене остается лишь громадный стол – центральный элемент событий: цвета скатертей на нем отражают эмоциональное состояние персонажей.

Фольклор вдохновил и Светлану Тегин, разработавшую костюмы для хористов и танцовщиков, в которых противопоставлено мужское (конструктивное, скупое) и женское (орнаментальное, фактурно богатое). Крестьянские мотивы заметны в юбках-колоколах и парчовых платках хористок, в холщовых серых костюмах танцовщиков.

Звучанием руководил Дмитрий Волосников – дирижер со стажем в прочтении «Свадебки». Ему удалось добиться стройного звучания сложной партитуры, несмотря на то что в ней участвовали впервые электронные дисклавиры, которые приблизили звучание к механическим пианолам – цимбалам, запланированным композитором, но не введенным в премьеру сто лет назад, поскольку тогда парижская фабрика «Плейель» не поставила их вовремя.

Сегодня трудно предположить, какое именно звучание замышлял Стравинский с участием цимбал, как и затруднительно представить его отношение к расширению задуманного им музыкального текста и добавлению к нему новых смыслов. Идеи постановщиков развернули аутентичное произведение в новое русло, что отразилось и на хореографии, которая не просто передает бурлящие эмоции крестьян, ликование свадебного пира, как у Стравинского, а содержит драматический акцент на страдании подневольной женщины. Но ремейк – давно утвердившийся жанр в поле искусства постмодерна, и в нем возможны любые метаморфозы по отношению к классике. В целом новый ремейк «Свадебки» вызвал бурные овации зрителя, захватив яркостью художественных и музыкальных образов.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото – Мария ХУТОРЦЕВА