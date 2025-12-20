Новогодний спектакль «Конек-Огонек» впервые представили на ВДНХ

Кремлевская школа верховой езды (КШВЕ) подарила зрителям настоящее новогоднее чудо — сказочный спектакль «Конек-Огонек» в ЦНКТ на ВДНХ. На историческом манеже ожили любимые персонажи русских сказок во главе с волшебным Коньком-Огоньком. Спектакль будет идти до конца января.

В основу постановки легла оригинальная сказочная история. На манеже встретились Дед Мороз и Снегурочка, Баба Яга и Леший, Метель и Вьюга, снежинки и кикиморы. И, конечно, главный герой праздника — волшебный Конек-Огонек, символ силы, света и радости. Справиться с трудными испытаниями и злыми чарами Бабы Яги волшебному Коньку помогли верные друзья и поддержка зрителей.

В спектакле «Конек-Огонек» приняли участие 20 лучших представителей национальных пород лошадей. В главной роли Конька-Огонька — дуэт из двух ярких звезд: Шелдона, лошади породы миниатюрная европейская, и Восторга, представителя белорусской упряжной породы.

На манеже выступили талантливые артисты Конного театра: Полина Александрова, Мария Сулацкова, Инга Бессонова, Никита Трухин, а также ведущие артисты КШВЕ Аида Гаджимирзаева и Вадим Колодочкин — семейный дует, который работает в самом сложном жанре «Лошади на свободе» и входит в десятку лучших конных коллективов России. Во время выступления на сцене демонстрировались уникальные трюки, например, элемент, при исполнении которого две лошади одновременно выполняют пируэты на задних ногах. Одним из самых ярких зрелищ стало одновременное исполнение десятью лошадьми элемента «свеча», когда лошади встают на задние ноги.

Хореография спектакля поставлена творческим содружеством «Альтаир». Роль Деда Мороза исполнил артист театра и кино, поэт, певец, автор песен Юрий Миронцев. Главный тренер — Раиса Петровна Шанина.

«Основа деятельности Кремлевской школы верховой езды – это сохранение и развитие национальной конной культуры и национального конного искусства нашей страны. И благодаря поддержке Правительства города Москвы москвичи и гости столицы могут прийти на ВДНХ и окунуться в конный мир во всем его многообразии», — заявил генеральный директор ЦНКТ Борис Петров. Он рассказал, что «Конек-Огонек» уникален тем, что главный действующий персонаж сказки – это лошадь. «Наша жемчужина – наш конный театр. Театр – то место, в котором мы сохранили традиции, в котором мы создаем новые традиции», — добавил он.