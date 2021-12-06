Объявлен конкурс «Лучший по профессии» в сфере культуры

0
48

Министерство культуры Московской области объявляет конкурс на соискание премии «Лучший по профессии» среди работников учреждений сферы культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области в семи номинациях:

  • «Лучший работник культурно-досугового учреждения» – 2 премии по 200 тыс. рублей;
  • «Лучший работник библиотеки» – 2 премии по 200 тыс. рублей;
  • «Лучший работник театра» – 1 премия в размере 200 тыс. рублей;
  • «Лучший работник музея» – 1 премия в размере 200 тыс. рублей;
  • «Лучший работник организации дополнительного образования сферы культуры» – 2 премии по 200 тыс. рублей;
  • «Лучший менеджер» – 1 премия в размере 300 тыс. рублей;
  • «Творческий прорыв» – 1 премия в размере 350 тыс. рублей.

Конкурс проводится в два этапа.

Первый этап – прием документов в Министерстве культуры Московской области – проходит с 1 по 31 декабря 2021 года.

Второй этап – рассмотрение конкурсной комиссией документов, представленных участниками, проведение презентации участниками – до 1 февраля 2022 года.

Итоги конкурса будут подведены в марте 2022 года.

Координатор от Министерства культуры Московской области: Семенцова Екатерина Сергеевна, главный аналитик отдела аналитики и сопровождения региональных проектов Управления развития инфраструктуры и аналитической работы, тел.: 8 (498) 602-84-84 (доб. 46100), SementsovaES@mosreg.ru.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статья«Прикоснись к искусству»: открытие выставки тактильных картин в Булгаковском доме
Следующая статья#ЛитМост с Машей Трауб. Презентация нового романа «Посмотри на меня»

Похожие статьиПредоставлено автором

ПУБЛИКУЕМ КОММЕНТАРИИ ПОЗИТИВНО НАСТРОЕННЫХ ЛЮДЕЙ:

Оставьте ваш комментарий
Ваше имя