Объявлен конкурс «Лучший по профессии» в сфере культуры

Министерство культуры Московской области объявляет конкурс на соискание премии «Лучший по профессии» среди работников учреждений сферы культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области в семи номинациях:
- «Лучший работник культурно-досугового учреждения» – 2 премии по 200 тыс. рублей;
- «Лучший работник библиотеки» – 2 премии по 200 тыс. рублей;
- «Лучший работник театра» – 1 премия в размере 200 тыс. рублей;
- «Лучший работник музея» – 1 премия в размере 200 тыс. рублей;
- «Лучший работник организации дополнительного образования сферы культуры» – 2 премии по 200 тыс. рублей;
- «Лучший менеджер» – 1 премия в размере 300 тыс. рублей;
- «Творческий прорыв» – 1 премия в размере 350 тыс. рублей.
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап – прием документов в Министерстве культуры Московской области – проходит с 1 по 31 декабря 2021 года.
Второй этап – рассмотрение конкурсной комиссией документов, представленных участниками, проведение презентации участниками – до 1 февраля 2022 года.
Итоги конкурса будут подведены в марте 2022 года.
Координатор от Министерства культуры Московской области: Семенцова Екатерина Сергеевна, главный аналитик отдела аналитики и сопровождения региональных проектов Управления развития инфраструктуры и аналитической работы, тел.: 8 (498) 602-84-84 (доб. 46100), SementsovaES@mosreg.ru.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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