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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Презентация второго масштабного музыкального фестиваля в Дубае Best Music Fest прошла на высоте

editor
By editor
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дмитрий маликов

В ходе презентации руководство «Русской Медиагруппы» и BIM Group, а также звезды российской эстрады, которые выйдут на сцену в Дубае, рассказали, что ждет зрителей в ноябре, и какие отличительные черты будут у фестиваля Best Music Fest в этом году.

«Мы, наконец, готовы официально объявить, что второй фестиваль Best Music Fest состоится, – открыл презентацию Председатель Совета директоров, Президент «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин. – Прошлый год показал, что такой формат востребован. Но для нас – это не просто очередной фестиваль, хотя и у «Русской Медиагруппы», и у BIM Group много проектов. Дубай – это новый «Вавилон», международная арена, где мы можем пропагандировать русскую музыкальную культуру среди международного сообщества. В Дубае живут разные нации, представлена культура многих стран, и это место для знакомства публики с яркой российской популярной музыкой».

«Это мой любимый проект, – рассказала руководитель BIM Group Анастасия IVKA. – Я хочу поблагодарить своих старших партнеров – «Русскую Медиагруппу», Sea Breez и Эмина Агаларова за то, что 1,5 года назад поверили в нас. Фестиваль стал грандиозным событием, мы получили множество отзывов, в том числе и от партнеров из других стран, свидетельствующих, что мы сделали все хорошо. Но в этом году мы хотим сделать еще лучше».

Best Music Fest – не только невероятный праздник музыки, но и атмосфера шика и утонченности. В прошлом году фестиваль ежедневно посещало 1100 человек. На этот раз мероприятие сохранит свою премиальность и будет проведено на высочайшем уровне. Сохранятся и VIP-пригласительные. При этом организаторы добавили более бюджетную категорию билетов, чтобы как можно больше людей, живущих в ОАЭ, могли познакомиться с яркой российской музыкальной культурой.

Фестиваль Best Music Fest вновь пройдет на сцене известного курортного отеля Jumeirah Beach Hotel. Зрителей ждет три фантастических дня, три концерта в формате гала-ужина с изысканными блюдами от шеф-поваров и три афте-пати, которые пройдут в ресторане Birds Дубай.

«Я уверен, мы можем сделать вечера запоминающимися, – отметил директор по развитию 345 Group Илья Мелешкин. – Афте-пати – это те ноты, которые позволяют послевкусие после мероприятия увезти с собой».

В 2023 году в числе зрителей были как россияне, так и местные жители и иностранцы. Best Music Fest стал идеальной площадкой для продвижения русской музыкальной культуры и укрепления международных связей. Главное, он стал незабываемым воспоминанием для всех зрителей, которые увидели это грандиозное шоу.

«Уровень фестиваля очень высокий, – подчеркнул Дмитрий Маликов. – И в этом году будет еще лучше, ведь основная задача артистов – приносить людям радость».

После долгой паузы на сцену вновь вышла любимая исполнительница миллионов Алсу. «Я очень благодарна за приглашение на этот замечательный фестиваль. С большим удовольствием встречусь со зрителями, обменяюсь с ними энергетикой! Приглашаю всех увидеть это событие», – обратилась певица к гостям.

Об участии в фестивале со сцены также объявила певица Zivert. Сегодня она находится во временном творческом отпуске и готовит новую программу. В Дубае зрители услышат новые песни исполнительницы.

Завершил презентацию концерт звезд. На сцену вышли Artik&Asti, Мот, Дмитрий Маликов, Алсу и Natan. «Русская Медиагруппа» выражает благодарность исполнителям за поддержку и ждет встречи с ними на сцене Jumeirah Beach Hotel.

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