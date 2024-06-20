Деревенская ведьма, городской колдун, психиатр, телепат: ТНТ раскрывает участников первого мистического реалити «Место силы»

ТНТ представляет новое мистическое реалити «Место силы», съемки которого прошли в Санкт-Петербурге. Участники проекта — люди, считающие себя обладателями сверхспособностей — попробуют раскрыть секреты питерских легенд, пролить свет на исторические события, окутанные тайнами, а также помогут звездным гостям разобраться в сложных жизненных ситуациях. Каждую неделю шоу будет покидать один из экстрасенсов. Ведущий проекта — фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко.

По законам реалити, участники «Места силы» будут жить все вместе в одном доме, пытаясь демонстрировать не только сверхспособности, но и обычные человеческие качества, которые не чужды ни одному экстрасенсу. Они пройдут испытания не только питерскими достопримечательностями и культовыми местами города на Неве, но и обычным бытом. Первыми в дом заедут 9 участников. Среди них — деревенская ведьма, городской колдун, медиум-психиатр, телепат и другие.

Михаилу Романенко — 25 лет, его основное направление — экстрасенсорика, медиумизм, ясновидение, оккультные тайные знания. Впервые Миша почувствовал, что он не такой, как обычный человек в 10 лет. В 17 лет Миша купил свою первую колоду таро. Мама Михаила также обладает способностями, хотя призналась в этом сыну только после того, как он сам стал увлекаться эзотерикой.

33-летний Андрей Харрис — пластический хирург и медиум, он общается с духами, видит прошлое, будущее, скрытые факты. В своей работе использует церемониальную магию, а в зависимости от того с какой силой работает — использует определенные подношения. Самый базовый набор Андрея — свечи, травы, ритуальный нож и книжка, где он рисует один из знаков, который открывает ему портал в тонкий мир.

Андрей Бацуев — астролог, психолог, эзотерик. Потерял отца, ему тогда было 23 года. Причиной смерти стало заражение крови. Для него это мистическая история, потому что он знал, что отец умрет, когда он будет учиться в университете, так и случилось, смерть произошла, когда он был на последнем курсе. Даже почувствовал время смерти – 5 утра.

Андрей Бацуев: «Я даже не ожидал, насколько этот проект будет крутым! Это расширение во всех смыслах. В начале я к проекту отнесся с некоторым скептицизмом. Хотя меня очень сильно заинтересовал формат реалити. Не со всеми участникам проекта сложились хорошие отношения, не все из них совпадали со мной по энергетике, мировоззрению и взглядам. Конечно, какое-то разделение по «коалициям» произошло. С некоторыми участниками я в обычной жизни даже разговаривать бы не стал, но со многими с радостью продолжил бы общение. В одном из участников я сильно обманулся. Конфликты на проекте, конечно, были. И, кстати, на бытовом уровне тоже! Грязнуль было много, и я, если честно, удивлен, что люди, которые занимаются тонкими материями и такими духовными вещами, позволяют себе жить в таком беспорядке. На проект я шел не ради победы, а ради участия и проверки своих сил. В смелых мечтах хотелось дойти до финала, а в реальных — продержаться хотя бы 3 серии!»

33-летняя Эльвира Гебар называет себя хиромант-медиум. Ее основное направление — ясновидение, яснослышание. Также она владеет картами таро, рунами, чашами, бубном, разбирается в нумерологии. Её отец тоже занимается эзотерикой и работает экзорцистом. Эльвира совместно с отцом проводят разные практики и работают вместе. Плюс сейчас ушла в наставничество к городской шаманке.

Екатерине Костиной 33 года, экстрасенсорикой стала заниматься два года назад. Она занимается эзотерикой, психологией, некромантией, регрессологией. До этого работала церемониймейстером, то есть ведущим похорон. Потом она стала обучаться экстрасенсорике, а из похоронной области ушла.

29-летний Олег Гайков позиционирует себя, как городской колдун, целитель, нумеролог и таролог. Он проводит медитации и телесные практики, хорошо считывает информацию с людей. В своей работе использует свечи, воду, аромапалочки, карты таро и Ленорман, а также нумерологию. Работает со стихиями и пространством. В 9 классе хотел стать священником, но эзотерика привлекала его больше. Бабушка Олега обладала даром, но, к сожалению, она умерла и не успела его ничему обучить.

Олег Гайков: «Для меня это первый опыт участия в каком-либо телевизионном проекте. Было очень интересно, но никаких ожиданий не было, потому что это новый формат, это мистическое реалити и такого еще не было. Зрителю будет интересно понаблюдать за тем, как в одном доме уживаются самые разные эзотерики — ведьмы, ясновидящие, тарологи, медиумы, как они взаимодействуют. Насколько это гармонично или не гармонично может быть. Этот проект поможет лучше понять эзотериков, а также понять, что такое магия, какие инструменты можно использовать, а какие не стоит. А кроме этого — безумно интересно следить за тем, как раскрываются секреты Питера, одного из самых загадочных городов мира».

25-летний Талгат Чаймерден учится на психиатра на последнем курсе и считает себя “родовым жрецом”. В течение 9-ти лет занимается работой с родом, таро, проводит ритуалы, работает в разных магических традициях – талисманная и астральная магия. Дар общения с мертвыми он открыл в себе после операции на сердце. После того, как победил болезнь начал ценить жизнь и свои способности.

52-летняя Марина Дмитриенко обладает особым даром. Она читает и передает мысли, видит будущее и как на него повлиять, видит энергетику человека, знает о человеке, о его близких и работе больше, чем он сам. Умеет вводить в изменённое состояние сознания, способна менять ритмы мозга на альфа и тета-волны, может лечить руками. Видит, кто приходил в данное место, что тут делали, что тут думали, планировали. Разговаривает «в голову» с животными. Новые способности возникают по мере запроса. Марина редко использует атрибутику, ее основной инструмент — она сама.

23-летняя Диана Кожема позиционирует себя, как ведьма и относит себя к деревенскому колдовству. Она работает с мёртвыми и на своей собственной силе, на зеркальной магии. Диана снимает порчи, привороты, делает чистки, восстанавливает физическое и энергетическое тело человека, помогает разобраться в причинах сложившихся бед человека и восстановить баланс. Обучает развитию экстрасенсорики. В своей работе использует стандартную экстрасенсорику: ясновидение, яснознание, яснослышание, яснонюхание, а также помощь энерго-помощников. Из атрибутики применяет зеркала, свечи, кровь, бубен, землю.

Диана Кожема: «Это реалити полностью перевернет взгляды зрителей на магию и экстрасенсов. Это новый формат: реалити и экстрасенсорика в одном флаконе. У нас было всё: вражда и дружба, поддержка и предательство, любовь и ненависть, взлеты и падения. Были даже нервные срывы, но мы все равно вставали и шли дальше. А самое главное — необычные испытания, разрушение легенд и невероятные магические приключения, которые точно запомнятся каждому. Зная, какой путь я прошла и сколько невероятного происходило на проекте, я с нетерпением жду выхода первой серии. Потому что это точно будет интересно!»