Выставку петербургской художницы Тани Рауш «В моем детстве или прямо сейчас» впервые представили в Москве

Таня Рауш. Мать и дочь. 100х120 см., 2018 г.

Галерея современного искусства и коллекционного дизайна «Тираж 1/1» (Tirage Unique) представляет в Москве первую персональную выставку петербургской художницы Тани Рауш «В моем детстве или прямо сейчас».

В экспозицию вошло около 35 живописных работ, посвященных главной теме творчества художницы, вокруг которой формируется ее живописная практика, — архетипическим детским образам. Они побуждают зрителя к диалогу с собственной памятью и одновременно разрушают ее устойчивые шаблоны. Развеска работ асимметричными скоплениями — «облаками» — позволяет подчеркнуть тонкий разреженный воздух живописи Рауш.

Работая в технике масляной живописи, Таня Рауш нередко отталкивается от фотографических изображений, сделанных ею самой или случайно найденных в семейных и исторических архивах. Лаконичные композиции, сдержанно-мерцающий и почти монохромный, жемчужный колорит, напоминающий палитру советской печатной продукции, привлекают своей узнаваемостью. Однако каждый раз автор по-новому переосмысливает образ, лишая его бытовой конкретики и привычного смысла. Мальчики и девочки Тани Рауш не ребята с нашего двора, а вневременные герои. Они символизируют сложный и хрупкий возраст, когда человек особенно беззащитен и уязвим, но вместе с тем открыт миру и готов изменяться вместе с ним.

«Детство» и «сейчас», вынесенные в название проекта, — это не два разделенных во времени момента или места. Они сходятся в одном мире, который создает Таня Рауш. Картины представляют собой самостоятельные произведения, однако встраиваются в серии в рамках единого проекта:

«Дети на дороге» (серия о смещениях и приближениях во времени, где дети и родители могут меняться возрастами или возвращаться из прошлого обратно к жизни);

«В лесу, в эвакуации» (серия по семейным архивам о годах, проведенных несколькими детьми из Ленинграда в эвакуации в доме посреди глухого леса);

«Фигуры на земле» (портреты упавших скульптур детей и женщин).

За годы своего существования проект нередко выходил за рамки этих серий — он непрерывно продолжает развиваться и дополняется новыми произведениями.

«Что для меня время?.. Во-первых, мы часто ощущаем, что времени нет, его не существует. Но мы постоянно находимся в его поиске. В поиске наших утрат. Мы в каком-то смысле живем под флагом поисков утраченного времени. И мы в то же время находимся в процессе потери. Время довлеет над нами, но, с другой стороны, оно постоянно исчезает. Между поиском и сохранением остается только то, что успеваешь зафиксировать на бегу, как Мальчик-с-пальчик, который бросал на землю крошки, пытаясь чем-то отметить свой путь.

Может быть, поэтому для меня столь важна тема детства. Дети находятся ближе к границе времени, как бы на переднем крае столкновения с ним. Они появляются как пограничники, проводники бытия, которые сами даже не знают о себе, что они проводники, близкие и к смерти, и к рождению. Мои картины — это изображения для воскрешения. Вспомним фаюмские портреты, которые при захоронении клали поверх савана, надеясь, что некое божество или сила, увидев прообраз, сможет с его помощью обратно материализовать мертвого.

Все-таки иконописцы победили иконоборцев — со временем можно совладать только с помощью образа», — рассказывает Таня Рауш.

Таня Рауш. В березовом лесу. 100х80 см., 2022 г.

Таня Рауш. Весна и белый дым. 100х100 см., 2023 г.

Таня Рауш. Девочка с куклой на крыльце. 80х60 см., 2022 г.

Таня Рауш. Девочка с лошадкой на крыльце. 100х100 см., 2023 г.

Таня Рауш. Девочка с маленькой куклой. 70х90 см., 2023 г.

Таня Рауш. Девочки на скамейке. 100х120 см., 2023 г.

Таня Рауш. Дети и дорога. 100х120 см., 2023 г.

Таня Рауш. Дети на крыльце с курицами. 90х110 см., 2023 г.

Таня Рауш. Дети с лошадкой на улице. 90х70 см., 2023 г.

Таня Рауш. Дети, держащиеся за руки. 100х80 см., 2023 г.

Таня Рауш. Жанна д Арк с медведем. 100х80 см., 2022 г.

Таня Рауш. Мальчик с медведем. 105х85 см., 2022 г.

Таня Рауш. Мальчики на диване. 90х110 см., 2021 г.

Таня Рауш. Перед сном. 90х85 см., 2002 г.

Таня Рауш. Плаванье. 90х110 см., 2023 г.

Таня Рауш. Ребенок у белой стены. 45х50 см., 2023 г.