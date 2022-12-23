Президент России поддержал идею о создании молодёжно-просветительского курорта в Крыму 

22 декабря Владимир Путин посетил Дом молодёжи в Центральном Манеже, где познакомился с молодёжными проектами, реализуемыми в России. В разговоре с руководителем арт-кластера «Таврида» Сергеем Першиным Президент России поддержал его предложение о создании первого молодёжно-просветительского курорта в Крыму.

«Весной мы проводили исследование и обнаружили интересную закономерность: молодым людям свойственно не заимствовать, а создавать принципиально новое. Поэтому, после вашего сентябрьского поручения о развитии всесезонных курортов, мы с командой хотели бы предложить на базе нашего образовательного центра в Крыму, на побережье Черного моря, создать первый в России и в мире молодёжно-просветительский курорт. Молодые и активные граждане нашей страны будут совмещать качественный, экологичный отдых с развитием компетенции, просвещением и воспитанием, а статус молодёжно-просветительского курорта позволит «Тавриде» сформировать и продвигать тренд на полезные путешествия по России. Это, в свою очередь, внесет вклад в событийный и научно-популярный туризм», – обратился к главе государства руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Выслушав предложение, Владимир Путин поддержал идею о создании молодёжно-просветительского курорта и отметил: «Там места хватает. Надо, конечно, с властями Крыма местными договориться так, чтобы это вписывалось в их программы развития». «Кстати говоря, если посмотреть с моря на берег, левая бухта имеет какое-то название, а правая нет. Подумайте над этим», – добавил Президент.

«Таврида» начала свою работу в 2015 году. За это время из летнего форумного события на берегу Черного моря она выросла до большой сети проектов и мероприятий с представительствами в регионах, которая объединяет более 150 тыс. участников. Ключевая площадка арт-кластера находится в бухте Капсель в Крыму. На сегодняшний день она занимает территорию площадью 250 га. Ежегодно там проходят образовательные заезды, которые уже посетили свыше 25 тыс. участников. В 2022 году образовательные заезды «Тавриды» признаны лучшим просветительским мероприятием по итогам ежегодной Премии «Знание».

Первые шаги к формированию первого в России молодёжно-просветительского курорта уже сделаны. Так, в 2022 году фестиваль «Таврида.АРТ» привлек более 50 тыс. гостей и стал знаковым культурно-туристическим событием России.

В 2023 году на площадке арт-кластера начнет свою работу Университет креативных индустрий – уникальный образовательный центр, где круглогодично молодые люди со всей России смогут обучаться у топовых экспертов, работать над реальными проектами и развивать необходимые компетенции для профессионального роста.

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