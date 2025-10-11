Московская выставка «Искусство куклы» представляет новые формы художественного самовыражения

С 9 по 12 октября в Гостином Дворе развернулась Московская международная выставка «Искусство куклы», престижное событие в мире авторских, художественных и коллекционных кукол. Уже 16 лет выставка служит платформой для обмена опытом между мастерами, коллекционерами и другими профессионалами. В этом году свои работы представляют более тысячи художников из 80 городов России и девяти стран.

Выставка демонстрирует широкий спектр кукольного искусства, от антикварных экземпляров из музеев до экспериментальных разработок с применением искусственного интеллекта. Значительная часть экспонатов уникальна, что обеспечивает ежегодное обновление коллекции. На выставке представлены арт-зона с художественными куклами и выставка-продажа коллекционных кукол, медведей Тедди, дизайнерских игрушек и новогодних украшений.

Особое внимание уделено разнообразию стилей: от кукол-реборнов до дизайнерских Блайз и Барби. Экспозиция включает миниатюры, кукольные дома, интерьерные фигуры и авторские новогодние ёлки. Музейная зона демонстрирует редкие куклы из частных музеев и коллекций.

Раздел «Петрушка-фест» посвящён русским ярмарочным традициям, представляя героев народных сказок и исторических эпох.

Известная художница Жанна Жумина, лауреат премии «Пандора Платиновая», рассказала о своём творчестве, создании кукол из дерева, ладола и шерсти. Она отметила, что выставка для неё – значимое событие, а премия – стимул к дальнейшему развитию. Жанна подчеркнула важность сохранения оригинальности в индустрии кукол.

Источник, фото: ТЕХНОСУВЕРЕН / ДМИТРИЙ КИСЕЛЕВ