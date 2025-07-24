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В сети опубликовали режиссерский трейлер экшн драмы Стаса Иванова «Высокий сезон»

editor
By editor
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высокий сезон
Фото © START / Okko

К выходу всех серий адреналинового экшена Стаса Иванова «Высокий сезон» в сети опубликовали режиссерский трейлер и новый постер сериала. Проект создан совместно кинокомпаниями Lazy Sunday, Media Distribution Company, IDI METRA ENTERPRISE и Chanh Phuong Films.

Вдохновленный гонконгскими боевиками и фильмами Гая Ричи, «Высокий сезон» переносит зрителя в экзотический азиатский мир — от серферских тусовок на пляже кайтерской деревушки до адреналиновых погонь на мотоциклах по бурлящим улицам ночного мегаполиса.

«Высокий сезон» — не просто криминальная история или экшен на фоне экзотики азиатской страны. Это сериал о трансформации и столкновении культур. По сюжету молодая пара Миша (Павел Попов) и Аня (Анна Завтур) проводят свой отпуск на солнечном побережье Вьетнама. В жизни Миши все уже давно предсказуемо и понятно, но в один момент прошлое девушки накрывает пару как разрушительный прилив. После случайной встречи с бывшим, Сашей Сахаром (Артур Бесчастный), которого Аня считала мертвым, девушка исчезает. Столкнувшись с безразличием местной полиции, Миша решает взять поиски в свои руки, не представляя, что его затянет в стремительный круговорот перестрелок, погонь и шальных денег.

Факты:

  • Татуировка «51» под ключицей у главной героини Ани (Анна Завтур) — это название самой известной актерской мастерской профессора В.М. Фильштинского в Питере. В разное время ее закончили Анна Завтур, Сергей Горошко, Михаил Пореченков, Константин Хабенский и другие.
  • На руке у Ани (Анна Завтур) и на груди у Сахара (Артура Бесчастного) есть парные татуировки «матрешка».
  • Съемки «Высокого сезона» проходили во Вьетнаме — от шумного Хошимина до курортного Нячанга, от дюн Фанранга до пещер провинции Донг Хой.
  • Почти вся съемочная команда — местные специалисты: от костюмеров до пиротехников.
  • Одну из важных финальных сцен снимали в джунглях, в пещере, где однажды уже проходили съемки «Конга». По сюжету Миша (Павел Попов) оказывается там в одиночестве, без связи с внешним миром — в метафорическом возвращении к себе.

Главные роли в сериале исполняют Павел Попов («Жить жизнь», «Золотое дно»), Анна Завтур («Лихие», «Цикады»), Донг Ань Куинь («Фурии»), Сергей Горошко («Содержанки 4», «Калимба»), Артур Бесчастный («На автомате», «Опасная близость»), Сиу Нгуен («Братья»), Фрол Фролов («Дети перемен», «Карамора»), Юрий Насонов («ЮЗЗЗ», «Сводишь с ума»), Ион Сафта («Жвачка», «Министерство всего хорошего»), Васса Бокова («Лихие», «Аутсорс») и другие.

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