«Притворись моим мужем». Премьера!

По сюжету успешная бизнес-леди Виктория вот-вот заключит крупную сделку с инвесторами из ОАЭ. Однако контракт оказывается под угрозой, ведь восточные партнеры готовы сотрудничать лишь с семейными женщинами — чего точно нельзя сказать о Вике, для которой карьера всегда была превыше личной жизни. Чтобы не упустить сделку, девушке придется выдать за жениха своего подчиненного Романа и не расколоться перед инвесторами о том, что брак фиктивный.

Производством фильма занималась «Кинокомпания братьев Андреасян» при поддержке онлайн-кинотеатра Иви. Автором сценария выступила Ерзия Ертлес. Продюсировали проект Сарик Андреасян и Гевонд Андреасян, кресло режиссера-постановщика занял Дмитрий Власкин.

В фильме снялись Павел Прилучный, Диана Пожарская, Дмитрий Власкин, Юрий Кузнецов, Софья Зайка, Денис Самойлов, Николай Наумов и другие.