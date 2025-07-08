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«Притворись моим мужем». Премьера!

editor
By editor
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притворись-моим-мужем
Фото © KION

По сюжету успешная бизнес-леди Виктория вот-вот заключит крупную сделку с инвесторами из ОАЭ. Однако контракт оказывается под угрозой, ведь восточные партнеры готовы сотрудничать лишь с семейными женщинами — чего точно нельзя сказать о Вике, для которой карьера всегда была превыше личной жизни. Чтобы не упустить сделку, девушке придется выдать за жениха своего подчиненного Романа и не расколоться перед инвесторами о том, что брак фиктивный. 

Производством фильма занималась «Кинокомпания братьев Андреасян» при поддержке онлайн-кинотеатра Иви. Автором сценария выступила Ерзия Ертлес. Продюсировали проект Сарик Андреасян и Гевонд Андреасян, кресло режиссера-постановщика занял Дмитрий Власкин.

В фильме снялись Павел Прилучный, Диана Пожарская, Дмитрий Власкин, Юрий Кузнецов, Софья Зайка, Денис Самойлов, Николай Наумов и другие.

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