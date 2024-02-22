Немая жизнь / Silent life: ТОП-10 малоизвестных фактов о фильме

В прокат выходит картина о самом желанном актере эпохи немого кино и первом секс-символе Голливуда Рудольфо Валентино. В связи с этим мы подготовили интересные факты о процессе создания фильма и его тернистой истории. Дистрибьютор — АВК'PRO, производство — Dreamer Pictures, DAProduction и V Film Studio.

Голливуд — место дерзких грез и мечтаний всех любителей кино. Этот город полон надежд и печали. Именно здесь на кладбище Hollywood Forever съемочная группа работает над фильмом о звездах старого Голливуда, когда появляется загадочная «Женщина в Черном». Она приносит красную розу на могилу первого секс-символа Голливуда Рудольфо Валентино. Женщина хранит секрет на протяжении всей своей жизни, она и сама давно уже стала легендой. Что за тайну она хранит на протяжении 70 лет и при чем здесь звезда немого кино?

Ниже мы публикуем ТОП-10 малоизвестных фактов о фильме:

Главную женскую роль в фильме исполнила легендарная актриса Терри Мур — звезда Золотого века Голливуда. На момент съемок ей было 94 года, а недавно актриса отпраздновала свой 95-й день рождения. На сегодняшний день Терри Мур является самой возрастной актрисой в мире, сыгравшей главную роль в художественном фильме. Премьера фильма состоялась на фестивале Sedona International Film Festival в 2023 году. Картина получила главный приз в номинации «Лучший полнометражный фильм». Во время создания фильма Влад и его жена Наташа жили в районе Whitley Heights, где в 1921 году жил и Рудольфо Валентино со своей женой Наташей. Фильм получили призы на следующих международных фестивалях: 56-ом международном кинофестивале WorldFest Houston International Film Festival — приз «Серебряный Реми», фестиваль Rhode Island International Film Festival — победа в номинации «Лучший полнометражный фильм», фестиваль Orlando Film Festival — приз в номинации «Лучшая работа художника-постановщика». Работа над фильмом длилась 15 лет. В России картина впервые была представлена на 45-м Московском Международном кинофестивале, а также специальные показы фильма прошли в рамках XVII Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», в рамках программы «Копродукция» фестиваля «Выборг» и на фестивале LEFF (ЛенДок). Кроме того, специальный показ фильма прошел на XXIX Минском международном кинофестивале «Лiстапад» («Листопад»). Фильм основан на короткометражном фильме «Мечты Рудольфо Валентино», который режиссер Владислав Козлов снял в 2006 году. В Голливуде все компании по аренде камер, света, костюмов, реквизита, а также ещё сотни других организаций, включая Голливудское кладбище, безвозмездно помогали Владу в создании его проекта мечты. Сыграв сцену в госпитале, где Валентино смертельно болен, Влад Козлов сам попадает на операционный стол. Только после 5 лет восстановления Владислав смог продолжить работу над фильмом. В 2006 году Влад Козлов начал снимать немой фильм о Рудольфо Валентино. В 2008 году режиссер предложил идею немого чёрно-белого фильма компании Харви Вайнштейна и показал начальные сцены картины. Представитель продюсера ответил, что сегодня никто не захочет смотреть немое чёрно-белое кино. Через два года Харви создал «Артиста» — чёрно-белый художественный фильм, снятый в стилистике немого кино про звезду немого кино — Джорджа Валентайна. «Артист», как и фильм Влада, начинается с премьеры.