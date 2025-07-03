18 июня этого года в социальной сети ВКонтакте состоялась онлайн-премьера видеодокумента «»Александр Ермаков. Уроки мудрости и веры». Музыкальная Ивановка в объективе Михаила Малышева». Данный видеодокумент, безусловно, имеет большое значение – прежде всего, для музееведов, историков, краеведов, музыкантов, но не только для них. Адресатами данного видеодокумента являются жители всей России, которые знают историю возрождения полностью утраченной усадьбы великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова «Ивановка» – или же желают соприкоснуться с историей Ивановки, воспринимая ее главы и страницы, что называется, из первых уст. Это фильм-посвящение школьному учителю, историку музыки, просветителю и подвижнику Александру Ивановичу Ермакову (1951–2022), который оказался в Ивановке в двадцать лет – приехал работать учителем в местной школе – и посвятил пятьдесят лет своей жизни восстановлению полностью утраченной усадьбы, в которой Сергеем Рахманиновым было создано 85 процентов композиторского наследия.

Почему важно увидеть этот фильм? Прежде всего, потому, что это – единственный не постановочный фильм о великом подвижнике; телевизионные фильмы об Александре Ермакове представляли собой запись интервью в Ивановке. Впервые зритель видит Александра Ивановича в творческом процессе, в любимой работе, в кругу многочисленных благодарных зрителей, артистов, деятелей науки – эта важная составляющая полувековой рабочей повседневности подвижника, казалось, не была зафиксирована и не подлежала восстановлению для истории, но теперь раскрывается в кадре. Впервые фильм об Александре Ермакове и возрожденной Ивановке охватывает видеосвидетельства десятилетия. Уникальность документа и в том, что создавался он очевидцами событий – друзьями Ивановки и Александра Ивановича, поклонниками программ и событий музея, которые более десяти лет по велению души приезжали в музей-заповедник с видеокамерой, фиксировали увиденное и передавали отснятый материал Александру Ермакову. Так они помогали подвижнику сохранять историю, не предполагая, что однажды эта история может сложиться в уникальный видеодокумент.

Фильм «Александр Ермаков. Уроки мудрости и веры. Музыкальная Ивановка в объективе Михаила Малышева», вышедший в онлайн-премьере в ВК-аккаунте создателей исторического архива Елены и Михаила Малышевых, собрал за две недели показов более 19 000 просмотров. Создатели архива признавались, что не предполагали столь громкого успеха у широкой аудитории. В недавнем интервью ИА «Музыкальный Клондайк» Елена и Михаил Малышевы рассказали о своем первом приезде в Ивановку, впечатлившей тогда своей гармонией и умиротворенностью и полюбившейся им навсегда, о дружбе с Александром Ермаковым, которой они дорожили и воспоминания о которой для них драгоценны, рассказали и об истории создания видеоархива и о неожиданном импульсе к претворению его в фильм. Фрагмент воспоминаний Елены и Михаила Малышевых об Александре Ермакове мы процитируем из интервью:

Елена: Это был человек неуёмной энергии. Очень добрый, болеющий не только за дело, но и за людей, делающих это дело.

Михаил: До непосредственного знакомства мы некоторое время наблюдали Александра Ивановича в его естественной среде обитания. Этого времени вполне хватило, чтобы оценить масштаб его личности, и я начал смотреть на него «снизу вверх». Но когда у меня завязались непосредственные контакты, то оказалось, что никакого «снизу вверх» нет – это простой, доступный человек, с которым можно разговаривать на равных.

Впечатляла его эрудиция практически во всем, что касалось жизни и творчества не только Рахманинова, но и других известных и малоизвестных композиторов и музыкантов. Он ни разу не показал нам, дилетантам от музыки, своего превосходства в этих знаниях.

– Что поражало Вас в нем и тогда, и в последующие годы?

Михаил: Фанатичная верность своему делу, Ивановке, Рахманинову. Преданность, доходящая до самопожертвования. Под этими словами, я уверен, подпишутся все, кто его знал. Он как-то сказал, что быть директором такого музея означает «жить в музее». И он жил. Музей был его жизнью, его детищем. И он отдал свою жизнь музею сознательно, ни на секунду не задумываясь, как родитель отдает жизнь своему ребенку. Зная о состоянии своего здоровья и о том, что ему отведено не так уж много времени в этой жизни, он делал всё, чтобы достойно подготовить музей к юбилею Сергея Васильевича… Сам он не дожил ровно год…

Елена: Хочу добавить – Александр Иванович относился к сотрудникам как к членам своей семьи. Во всем был справедлив и честен, помогал им и их родным, когда это требовалось. Но в работе был требователен, не упускал ни одной мелочи. Порой парковые рабочие прятались от его гнева и из-за угла наблюдали, ожидая, когда гнев сменится на милость. И буквально через пару минут он спокойно объяснял, что и как надо сделать, чтобы исправить допущенную ошибку. Все любили его. И это прекрасно видно в фильме в момент прощания у гроба…

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Уход Александра Ермакова стал невосполнимой утратой для всех, кто общался с ним и работал – но прежде всего, для его близких друзей. Михаил предполагал, что после прощания с Александром Ивановичем он более не приедет в Ивановку с видеокамерой. А ведь именно Ивановка и пробудила в сердце Михаила огромную любовь к классической музыке – и желание сохранить на видео все то, что вызывало столь сильный трепет души в концертном зале музея и столь мощные эмоциональные потрясения. Видеосъемки, начавшиеся в 2014 году и эпизодически проводимые до 2016 года, обрели свою периодику уже в 2017. Съемки для исторического архива Михаил продолжает и по сей день – следует традиции, которая была заложена в диалоге с Александром Ермаковым. Часто артисты, выступающие с концертами в музее-заповеднике, как и раньше, обращаются к Михаилу с просьбой поделиться с ними видеосъемкой их выступления.

Возвращаясь же к истории создания видеодокумента – в апреле этого года Елена и Михаил Малышевы стали гостями ретроспективы документальных фильмов Студии Ивана Старостина, проведенной Московской консерваторией и приуроченной ко дню рождения С. В. Рахманинова и дню памяти А. И. Ермакова. Четыре видеопроекта, представленные в программе ретроспективы, стали для Елены и Михаила импульсом к диалогу с создателями фильмов Еленой Тарасовой и Иваном Старостиным. Видеодокумент сложился менее чем через месяц после состоявшегося диалога. После предварительного знакомства сотрудников «Ивановки» с новым фильмом оригинал был подарен музею.