Состоялся премьерный показ захватывающего мультфильма «Легенда об Ориксе»

В воскресенье, 10 ноября, в кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялась премьера приключенческого анимационного фильма для всей семьи «Легенда об Ориксе». Над этой трогательной и вдохновляющей историей работали творцы сразу из нескольких стран: арт-директор Артём Лукичёв, выпускник ВГИКа и опытный профессионал с более чем двадцатилетним стажем, отмеченный наградами китайский продюсер Фэн Цянь и Александр Лессертиссёр, французский композитор, создающий музыку для театра и художественных произведений уже почти 10 лет.

Среди гостей светской премьеры были певица Александра Градива, Пит Джейсон, актрисы Евгения и Ксения Каратыгины, Алиса Буслова, Илья Гуров, актриса Аннабелла Посохова, известные блогеры и другие.

Посмотреть новую анимационную работу своего коллеги по цеху и взять интервью у гостей премьеры пришли студенты ВГИКа, Института «Первая Академия медиа» РЭУ им. Г.В. Плеханова и ВШЭ «Высшая Школа Новостей».

Для самых маленьких гостей премьеры были приготовлены угощения и аквагрим.