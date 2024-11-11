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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Состоялся премьерный показ захватывающего мультфильма «Легенда об Ориксе»

editor
By editor
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легенда об ониксе
Светская премьера анимационного фильма «Легенда об Ониксе». Фото © Глеб Лоскутов

В воскресенье, 10 ноября, в кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялась премьера приключенческого анимационного фильма для всей семьи «Легенда об Ориксе». Над этой трогательной и вдохновляющей историей работали творцы сразу из нескольких стран: арт-директор Артём Лукичёв, выпускник ВГИКа и опытный профессионал с более чем двадцатилетним стажем, отмеченный наградами китайский продюсер Фэн Цянь и Александр Лессертиссёр, французский композитор, создающий музыку для театра и художественных произведений уже почти 10 лет.

Среди гостей светской премьеры были певица Александра Градива, Пит Джейсон, актрисы Евгения и Ксения Каратыгины, Алиса Буслова, Илья Гуров, актриса Аннабелла Посохова, известные блогеры и другие.

Посмотреть новую анимационную работу своего коллеги по цеху и взять интервью у гостей премьеры пришли студенты ВГИКа, Института «Первая Академия медиа» РЭУ им. Г.В. Плеханова и ВШЭ «Высшая Школа Новостей».

Для самых маленьких гостей премьеры были приготовлены угощения и аквагрим.

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