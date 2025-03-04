Юлия Снигирь кардинально сменила имидж для съемок в продолжении сериала-хита «Золотое дно»

Юлия Снигирь стала блондинкой и вызвала шквал обсуждений в Telegram-каналах и СМИ: одни были уверены, что новый образ связан с приходом весны, другие оказались ближе к истине и высказали предположение, что актриса готовится к новой роли.

Смена имиджа Юлии связана со стартом съемок второго сезона драмы о губительной силе денег «Золотое дно» — именно такой зрителям предстанет ее героиня Надежда. Борьба за место в империи Градовых и личные травмы привели не только к внутренним, но и к внешним изменениям Нади. Смена имиджа символизирует, что героиня готова с новыми силами вступить в борьбу за активы «Галактики» и разобраться в личной жизни и чувствах к Градову-старшему.

«Мне хотелось “обнулиться” после первого сезона. Моя героиня пытается начать новую жизнь, но убежать от своей сущности невозможно — Надя остается очень амбициозным человеком. Название компании “Галактика” — говорящее. Для героев больше ничего в мире не существует», – поделилась актриса Юлия Снигирь.