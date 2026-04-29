Путешествия на майские праздники

Впереди майские праздники, и канал «ПОЕХАЛИ!» (входит в «Цифровое Телесемейство») традиционно решил заглянуть в планы путешественников. По результатам исследования телеканала, россияне выбирают проверенные временем маршруты – Москва, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо, Казань, Калининград и Сочи. При этом большинство участников опроса (53%) в этом году проведут майские на даче или на природе с традиционными шашлыками.

Исследование показало, 53% россиян проведут майские праздники на даче или выберут уединение на природе с традиционными шашлыками. Экскурсионный формат в российских городах запланирован у 31% путешественников. Активный отдых предпочитают 24% опрошенных, а гастрономические поездки интересны 15%.

Лидерами по популярности направлений для путешествия стали проверенные временем маршруты: Москва (27%), Санкт-Петербург (17%), города Золотого Кольца (24%), Казань (12%), Калининград и Сочи (по 9%). На Камчатку, Алтай и Байкал отправятся около 6% россиян, при этом провести там отпуск мечтают более 47%. По данным опроса, решающими факторами при выборе маршрута являются доступность билетов, их стоимость и время в пути.

Более 57% россиян организуют путешествия самостоятельно, продумывая все детали. Почти 46% опрошенных черпают идеи для поездок из программ о путешествиях. На рекомендации тревел-блогеров полагается 29%, а на соцсети знакомых — всего 6%.

Более 65% россиян признались: им хочется, чтобы майские каникулы были длиннее. При этом каждый четвёртый (25%) берёт отпуск или дополнительные дни, чтобы продлить праздники.

Что касается сувениров, эпоха магнитов и тарелок уходит в прошлое — их привозят всего 7% россиян. Они также возглавили топ самых нежеланных сувениров среди коллег. Главный трофей из поездок сегодня — съедобные сувениры: 42% россиян привозят домой и в подарок близким местные деликатесы и напитки.

Даже если майские праздники не порадуют погодой, россияне не расстроятся. Около 30% опрошенных готовы смириться с непогодой, если на отдыхе их ждёт вкусная местная кухня, а вечер скрасит просмотр хорошего фильма или сериала.