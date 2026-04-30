Луи Армстронг и Фрэнк Синатра – самые популярные джазмены в России

Изображение: Творческая мастерская NESNOVA, ivart.tv

К Международному дню джаза сервис «КИОН Музыка» проанализировал прослушивания категории с начала года, чтобы выяснить, какие артисты, выступающие в этом жанре, пользуются наибольшей популярностью, а также есть ли спрос на этот вид контента в целом. Год к году выявлен рост количества проигрываний на 17%. Самым любимым исполнителем пользователей стал Луи Армстронг, за ним – Чет Бейкер и Фрэнк Синатра. Песня What A Wonderful World – лидер по числу прослушиваний в изучаемом сегменте.

Ежегодно 30 апреля отмечается Международный день джаза для популяризации жанра, объединяющего культуры народов мира. В преддверии этой даты «КИОН Музыка» узнала, пользуется ли спросом эта категория контента в настоящее время. С начала года зафиксирован рост числа прослушиваний джазовых композиций на 17%. Больше всего проигрываний треков категории на одного пользователя выявлено в Ростовской области. Именно пользователи из этого региона наиболее сведущие в джазе. За ними – жители Новосибирской и Самарской областей. Якутия и Северная столица с прилегающими к ней территориями вошли в топ-5.

Самым востребованным джазменом по количеству прослушиваний стал Луи Армстронг, который внес значительный вклад в развитие изучаемого направления. Серебро – у трубача Чета Бейкера, обогнавшего легенду музыкальной индустрии Фрэнка Синатру – лауреата премии «Оскар» и «Грэмми». Четвертая строчка за Роем Айерсом, а за ним расположился пианист, аранжировщик, один из самых влиятельных джазовых музыкантов конца XX века Херби Хэнкок. Шестое и седьмое место досталось Элле Фицджеральд и Рею Чарльзу соответственно. Следом – саксофонист Джон Колтрейн. Замыкают список фаворитов Оскар Питерсон и Чарли Паркер.

Самые востребованные джазовые композиции по числу прослушиваний:

  • What A Wonderful World – Louis Armstrong;
  • Everybody Loves The Sunshine – Roy Ayers Ubiquity;
  • My Funny Valentine – Chet Baker;
  • In The Wee Small Hours Of The Morning – Frank Sinatra;
  • Cantaloupe Island – Herbie Hancock;
  • Georgia On My Mind – Ray Charles;
  • Night Train – Oscar Peterson Trio;
  • I Still Get Jealous – Louis Armstrong;
  • Summertime – Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Джордж Гершвин;
  • P.S. I Love You – Billie Holiday.
