Луи Армстронг и Фрэнк Синатра – самые популярные джазмены в России

К Международному дню джаза сервис «КИОН Музыка» проанализировал прослушивания категории с начала года, чтобы выяснить, какие артисты, выступающие в этом жанре, пользуются наибольшей популярностью, а также есть ли спрос на этот вид контента в целом. Год к году выявлен рост количества проигрываний на 17%. Самым любимым исполнителем пользователей стал Луи Армстронг, за ним – Чет Бейкер и Фрэнк Синатра. Песня What A Wonderful World – лидер по числу прослушиваний в изучаемом сегменте.

Ежегодно 30 апреля отмечается Международный день джаза для популяризации жанра, объединяющего культуры народов мира. В преддверии этой даты «КИОН Музыка» узнала, пользуется ли спросом эта категория контента в настоящее время. С начала года зафиксирован рост числа прослушиваний джазовых композиций на 17%. Больше всего проигрываний треков категории на одного пользователя выявлено в Ростовской области. Именно пользователи из этого региона наиболее сведущие в джазе. За ними – жители Новосибирской и Самарской областей. Якутия и Северная столица с прилегающими к ней территориями вошли в топ-5.

Самым востребованным джазменом по количеству прослушиваний стал Луи Армстронг, который внес значительный вклад в развитие изучаемого направления. Серебро – у трубача Чета Бейкера, обогнавшего легенду музыкальной индустрии Фрэнка Синатру – лауреата премии «Оскар» и «Грэмми». Четвертая строчка за Роем Айерсом, а за ним расположился пианист, аранжировщик, один из самых влиятельных джазовых музыкантов конца XX века Херби Хэнкок. Шестое и седьмое место досталось Элле Фицджеральд и Рею Чарльзу соответственно. Следом – саксофонист Джон Колтрейн. Замыкают список фаворитов Оскар Питерсон и Чарли Паркер.

Самые востребованные джазовые композиции по числу прослушиваний: