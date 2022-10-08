Генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова вошла в число победителей конкурса «Экспортер года»

Итоги конкурса «Экспортер года» подведены в Центральном федеральном округе. Призовое место заняла генеральный директор R&D-центра «Октава Дизайн и Маркетинг» Любовь Стальнова. Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

По итогам 2021 года «Октава ДМ» стала лауреатом конкурса «Экспортер года» Тульской области в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий», церемония награждения прошла накануне в центре «Мой бизес». Компания получила премию за существенный рост экспортной выручки и расширение географии продаж. А годом ранее организация стала победительницей бизнес-премии в номинации «Экспортный потенциал».

«Несмотря на сложную политическую и экономическую ситуацию, мы продолжаем поставки на экспорт. Сегодня в приоритете — расширение потребительской сети в дружественных России странах и сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — сообщила генеральный директор R&D-центра «Октава Дизайн и Маркетинг» Любовь Стальнова.

«Октава ДМ» разрабатывает и выпускает высокотехнологичные гражданские изделия 8 продуктовых групп. Среди перспективных направлений: профессиональные вокальные проводные и беспроводные микрофоны, микрофоны для компьютера, комплексы диспетчерской связи и слуховые аппараты. Предприятие отвечает за маркетинг гражданской продукции производства завода «Октава», продвижение на международных рынках бренда Октава.

Победителей Всероссийской премии «Экспортер года» в ЦФО определила Единая окружная конкурсная комиссия. По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, Центров поддержки экспорта, Российского экспортного центра и предпринимательских объединений, победителями стали как представители малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия.

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