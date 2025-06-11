«Про людей и про войну»: истории о Великой Победе, покорившие мир

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне: российскому зрителю представят фильм «Про людей и про войну» – пронзительный альманах о судьбах людей, прошедших тяготы военного времени, созданный по материалам одноименного проекта с мировым профессиональным и зрительским признанием. В главных ролях – Егор Бероев, Федор Федотов, Антон Богданов и другие.

Скоро на большие экраны выйдет фильм «Про людей и про войну» – уникальный проект, основанный на подлинных рассказах свидетелей событий 1941-1945 годов. Трагические, героические, порой лирико-комические страницы из жизни молодых парней и девушек, в чьи мечты о любви, счастье и созидании вмешалась война, оживут кинокадрами, хранящими воспоминания о страшных и великих событиях.

Картина – закономерное развитие одноименного проекта, стартовавшего в 2020 году при поддержке Института развития интернета в формате веб-сериала. Основой короткометражных фильмов из цикла стали реальные истории людей, прошедших Великую Отечественную войну, бережно переработанные в сценарии.

Проект моментально получил широкое зрительское признание – на сегодняшний день его социальные сети насчитывают сотни тысяч подписчиков, а серии – более 160 миллионов просмотров. За четыре сезона работа получила статус самого популярного российского веб-сериала о Великой Отечественной войне.

Высокую оценку сериал заслужил и от профессионального сообщества. Так, за 5 лет существования он удостоился призов более чем 140 кинофестивалей, среди которых 60 – зарубежные. Проект получил награды «Лучший короткометражный фильм» на BERLIN TV SERIES FESTIVAL, «Лучший веб-сериал» на London Web Fest (Великобритания), был отмечен на Rio Web Fest (Бразилия), Dreamanila (Филиппины), BUEIFF Series (Аргентина), World Film Carnival (Сингапур), Shanghai International Short Week (Китай), Serbian International Monthly Film Carnival (Сербия), а также Fabrino Film Fest и Rome Prisma Film Awards (Италия). Лауреатами и номинантами престижных премий не раз становились отдельные эпизоды сериала, так в июне 2025 года фильм «Кресты» стал победителем IV Национальной премии интернет-контента в номинации «Короткометражный проект».

Показы полнометражной картины, созданной на основе материалов проекта, пройдут в более чем 500 населенных пунктах по всей стране. Главные роли в киноленте исполнили Егор Бероев («Турецкий гамбит», «Перевал Дятлова»), Федор Федотов («Последний аксель», «Мир! Дружба! Жвачка!») и Антон Богданов («Огонь», «Чемпион мира»). Режиссерами фильма выступили: Дмитрий Пасичнюк, Андрей Красавин, Александр Кананович, Роман Бойко.