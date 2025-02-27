В любви все возрасты равны: премьера комедийного сериала «Три плюс три»

В живописном городке Золотого кольца России живет семья Клячевых: писатель Антон Павлович (Владислав Ветров), его сын — кузнец Леонид (Алексей Розин) и внук Прометей (Вадим Соснин), работающий спасателем. В том же городе живет семья Лариных: деятельная таксистка Валентина Петровна (Ольга Хохлова), ее дочь — экскурсовод Света (Елена Николаева) и предприимчивая внучка художница Юля (Александра Соловьева). Прометей убежден в том, что Юля — мошенница. Он раскрывает одну из ее афер и сдает Юлю полиции. Встреча молодых людей становится судьбоносной не только для них самих, но и для их родственников, которые уже и не надеялись на личное счастье.

Режиссером проекта, который выйдет в этом году также на канале СТС, выступил Дмитрий Грибанов («Вампиры средней полосы 2», «Два холма»). В главных ролях Елена Николаева («Лихие»), Алексей Розин («Дино»), Владислав Ветров («Последний богатырь. Наследие»), Ольга Хохлова («Лада Голд»), Вадим Соснин («Молот ведьм») и Александра Соловьева («Фарма»).

Елена Николаева, исполнительница главной роли Светы: «Да, люди несовершенны, иногда стоит посмотреть, как другие с чем-то сталкиваются и справляются. Тут история как раз об этом, хотя нашим героям все равно предстоит набить синяков, зато зрителю, надеюсь, уже не предстоит. После просмотра нашего сериала все станут чуть мудрее и обходительнее в отношениях».

Ранее режиссер Дмитрий Грибанов поделился своим видением идеи сериала: «Для меня этот проект — гармоничное сочетание сказки и окружающей действительности. Все происходит как будто по соседству, но в то же время где-то далеко. С одной стороны, это жизненная история про узнаваемых персонажей со своими взглядами на жизнь, пороками и идеалами. С другой, наши герои заключены в идеальную среду, без сложных социальных проблем, в которой существуют только отношения и любовь. Это очень добрая история, этим она меня и зацепила».