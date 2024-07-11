РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Домой366INFO.RUИсследование: Чаще всего в лотереи играют россияне в возрасте от 25 до...

Исследование: Чаще всего в лотереи играют россияне в возрасте от 25 до 34 лет

editor
By editor
48
Шары

Молодёжь в возрасте 25–34 лет чаще, чем россияне в целом, играет в лотереи, следует из исследования РОМИР*, проведённого совместно с брендом всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея».

20% представителей этой возрастной группы ответили, что играют в лотереи довольно часто: 1–2 раза в месяц (11%), 1–2 раза в неделю (5%) и несколько раз в неделю (4%).

Согласно опросу, чаще всего в лотереи выигрывают россияне в возрасте 25-34 и 35-44 лет. 71% опрошенных этих возрастных групп ответили, что выигрывали в лотерею. Аналогичный ответ дали 64% россиян в возрасте 18-24 и 65+ лет.

Чаще всего молодёжь от 25 до 34 лет рассматривает лотереи как возможность «испытать удачу» (40%), развлечься (38%) или поверить в чудо (37%). Респонденты также отмечают, что основные преимущества лотерей – это простые правила участия (29%) и доступность лотерейных билетов (25%). При этом треть от числа опрошенных (32%) в возрастной группе 35–44 года нацелены на получение крупного выигрыша.

«Вопреки установившемуся мнению, что лотерея – это игра для более возрастных участников, результаты опроса свидетельствуют, что в последнее время молодежь активно участвует в лотерейных розыгрышах. Молодых клиентов привлекает персонализация продуктов, расширение функционала мобильного приложения и появление новых игр с элементами геймификации и необычными механиками», – прокомментировали в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея».

«Исследование показало, что ключевой аудиторией рынка являются покупатели в возрасте 25–34 лет. Интересно отметить, что покупка лотерейных билетов – это не только повод, чтобы испытать удачу и переключиться, но и также интересный подарок друзьям и близким. Базируясь на наших исследованиях, мы видим тренд на микс прагматики и эмоций, и именно поэтому лотерея набирает новую аудиторию, которая таким образом пытается разбавить рутину», — комментирует исполнительный директор РОМИР Инна Караева.

Предыдущая статья
Галерея pop/off/art представляет выставку современного художника Шамиля Шааева
Следующая статья
Продажи произведений по главам на Литрес в 2024 году выросли в 5,8 раз

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru