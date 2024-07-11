Исследование: Чаще всего в лотереи играют россияне в возрасте от 25 до 34 лет

Молодёжь в возрасте 25–34 лет чаще, чем россияне в целом, играет в лотереи, следует из исследования РОМИР*, проведённого совместно с брендом всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея».

20% представителей этой возрастной группы ответили, что играют в лотереи довольно часто: 1–2 раза в месяц (11%), 1–2 раза в неделю (5%) и несколько раз в неделю (4%).

Согласно опросу, чаще всего в лотереи выигрывают россияне в возрасте 25-34 и 35-44 лет. 71% опрошенных этих возрастных групп ответили, что выигрывали в лотерею. Аналогичный ответ дали 64% россиян в возрасте 18-24 и 65+ лет.

Чаще всего молодёжь от 25 до 34 лет рассматривает лотереи как возможность «испытать удачу» (40%), развлечься (38%) или поверить в чудо (37%). Респонденты также отмечают, что основные преимущества лотерей – это простые правила участия (29%) и доступность лотерейных билетов (25%). При этом треть от числа опрошенных (32%) в возрастной группе 35–44 года нацелены на получение крупного выигрыша.

«Вопреки установившемуся мнению, что лотерея – это игра для более возрастных участников, результаты опроса свидетельствуют, что в последнее время молодежь активно участвует в лотерейных розыгрышах. Молодых клиентов привлекает персонализация продуктов, расширение функционала мобильного приложения и появление новых игр с элементами геймификации и необычными механиками», – прокомментировали в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея».

«Исследование показало, что ключевой аудиторией рынка являются покупатели в возрасте 25–34 лет. Интересно отметить, что покупка лотерейных билетов – это не только повод, чтобы испытать удачу и переключиться, но и также интересный подарок друзьям и близким. Базируясь на наших исследованиях, мы видим тренд на микс прагматики и эмоций, и именно поэтому лотерея набирает новую аудиторию, которая таким образом пытается разбавить рутину», — комментирует исполнительный директор РОМИР Инна Караева.