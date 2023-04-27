Продажи учебников и самоучителей по китайскому языку выросли на 22 процента

В связи с постоянно растущим интересом к Азии в федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» проанализировали динамику продаж литературы, связанной с Востоком.

Продажи учебников и самоучителей по китайскому языку выросли на 22%. Данные приведены по итогам 1 квартала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Также вырос интерес к художественной китайской литературу и нон-фикшну о Китае. В топ-30 продаж попали роман китайской писательницы Тянься Гуйюань «Восхождение Фениксов» и цикл фэнтези «Благословение небожителей» Мосян Тунсю. Самой популярный нон-фикшн – «Китай. Полная история страны» Чжан Лю. Также в 1 квартале 2023 года активный рост показала книга «Китайские мифы для детей» – её продажи выросли на 70%.

Примечательно, что на весенней ярмарке non/fiction23 в ТОП-100 продаж павильона «Читай-город» 42 книги – азиатских авторов. В их число входят комиксы, в которых больше 50% занимает японская манга.

Топ-3 самых популярных манги с начала 2023 года:

Тацуки Фудзимото, «Человек-бензопила»;

Кэнтаро Миура, «Берсерк»;

Кафка Асагири, Санго Харукава, «Проза бродячих псов».

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