TSOY снял короткометражный фильм про школьную любовь под названием «Лавочки»

Популярный певец TSOY (Анатолий Цой) представил короткометражный музыкальный фильм «Лавочки». Артист решил выйти за грань классического музыкального видео и снял красивую романтическую школьную историю: близкую и родную каждому. Фильм отсылает во времена школьной любви, когда вы не обременены ничем и для свидания достаточно лавочки у подъезда и одного цветка.

Продолжительность фильма - 6 минут, но в главной роли снялся не сам TSOY. В этот раз он выступил в качестве со-режиссера видео (прим. режиссер - Алексей Стрельцов) и появляется всего на пару секунд в разных моментах «Лавочек», играя самого себя.

«В этом фильме я впервые не участвую как актер, а больше сижу рядом с Лешей: что-то предлагаю, поправляю. И мне это очень нравится, потому что это мой первый подобный опыт, когда я нахожусь за кадром, смотрю в плейбек и мне, в целом, нравится все. Я сразу представляю, как это будет выглядеть на экране. Получилось антуражно и это именно то, что мы хотели воссоздать - ностальгию по школьным временам, которые были у каждого. Клип про большую, искреннюю и чистую любовь», - рассказывает TSOY о работе над фильмом.

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