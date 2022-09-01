Русский язык за рубежом: итоги первого международного онлайн-лагеря «Корпус знаний»

Завершился цикл образовательных мероприятий, направленных на изучение русского языка, литературы, а также коммуникационных технологий в рамках международного онлайн-лагеря «Корпус знаний 2022». Инициатива, запущенная под эгидой Минпросвещения России, в первый же год объединила около 200 участников из Армении, Беларуси, Казахстана, Сербии и Турции, превысив запланированные показатели более чем на 30%.

Онлайн-лагерь проходил на протяжении пяти дней, с 22 по 26 августа, и включал в себя интерактивные уроки, творческие задания и мастер-классы. По окончании программы все участники получили сертификаты о прохождении курса обучения.

Новый проект «Корпус знаний», призванный расширить возможности образования на русском языке за рубежом, впервые был реализован в этом году. Программа рассчитана на аудиторию 15-21 года и предоставляет широкий доступ к изучению языка, культурно-историческому и литературному наследию России. Такой опыт может послужить отличным подспорьем для поступления иностранных граждан в российские вузы и адаптации в новой среде. Своими профессиональными знаниями и навыками на протяжении образовательного курса с учениками делились эксперты в области лингвострановедения, языка, искусства и медиакоммуникаций, преподаватели ведущих столичный вузов – от МГИМО до Высшей школы экономики.

Одной из задач программы онлайн-лагеря «Корпус знаний 2022» стало развитие творческой составляющей обучения русскому языку и поддержка использования информационно-коммуникационных технологий. Для этого был выбран интерактивный, наиболее удобный для современных школьников и студентов формат – так называемая «мастерская языкознания». Преподаватели не просто доносили и спрашивали теорию, а наглядно показывали, как в русском языке появляются разные слова и конструкции. Именно живое взаимодействие с педагогами, что подтверждает исследование онлайн-платформы «Учи.ру», подогревает интерес к занятиям среди молодого поколения и помогает концентрироваться на учебном процессе.

Каждый день в онлайн-лагере начинался с легкой зарядки под присмотром профессионального спортсмена-тренера. Занятия с педагогами состояли из интенсивной работы на получение и закрепление новой информации, разбора материала, и интерактивов, также три раза в день участники могли отправиться на видеоэкскурсии по лучшим музеям Москвы. В качестве домашней работы участники выполняли творческие задания по итогам занятия, при этом желающие могли задавать уточняющие вопросы устно или в отдельном чате.

По окончании смены слушателям были выданы сертификаты участников, а тем, кто хорошо проявил себя в итоговом литературном тестировании и успешно справлялся с домашней работой – специальный «Диплом-сертификат», или, как назвали его организаторы, «Сертификат отличника». Такие дипломы получили более 20 человек. Активнее всего работали на уроках ребята из Белоруссии и Казахстана, но не отставали и представители из других стран. К работе также подключались и их учителя: вместе со своими подопечными они с интересом слушали лекционный материал и перенимали опыт московских коллег.

«Русский язык и богатейшая русская культура, несмотря на актуальную повестку, неотделимы от мировой, а мировая – невозможна без русской. На нашем языке созданы прекрасные произведения искусства – литературы, театра, кино. И сегодня молодежь из разных стран продолжает проявлять к ним огромный интерес. На этом фоне мы видим потребность в эффективных образовательных программах, которые бы помогали изучать русский язык как иностранный на самом высоком уровне и в вовлекающем для юных умов формате – с использованием современных технологий и актуальных экспертных разработок. Благодаря поддержке Минпросвещения РФ нам удалось не просто успешно запустить онлайн-проект в дружественных странах, но и внести вклад в обучение ребят, мечтающих поступить в вузы России. В конце каждого занятия они оставляли слова благодарности в чате, интересовались предстоящими уроками. Как и участники, мы получили большое удовольствие от проекта и надеемся, что в будущем лагерь «Корпус знаний» станет ежегодным, а смены будут более длительными и еще более насыщенными», – подчеркнула Юлия Ярмаркович, руководитель проекта со стороны исполнителя, агентства SKC.

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