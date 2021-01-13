Рената, московская певица с питерской душой

– Этот Новый год буду праздновать на работе с классными и креативными коллегами, чему очень рада, потому что домашние посиделки – не совсем для меня. Я очень люблю уют, но, как правило, картинки из Pinterest и реальная жизнь немного отличаются, и все происходит не так, как тебе этого хотелось бы.

Из забавных случаев могу вспомнить, как однажды встречала Новый год на заправке. Тогда, еще учась в институте, я работала Снегурочкой, и мы как-то задержались на последней точке и не успели в полночь доехать никуда. Было и смешно, и немного грустно, но точно не забываемо!

Также хочется вспомнить, как однажды на Новый год я работала помощником режиссёра огромной сказки в центре города, и у нас полетел генератор всего лишь за пару часов до боя курантов. В итоге всю новогоднюю ночь я спасала актёров от холода и голода, пытаясь сама завести генератор.

Так как у меня довольно-таки плотный график, готовить я особо не успеваю. Но иногда я все же это делаю. Так, например, я очень люблю на скорую руку приготовить рулетики из лаваша и красной рыбы. Как закуска, идеально разлетается, и получается и быстро, и вкусно!

Фото из личного архива певицы РЕНАТА

От редакции: Интервью с РЕНАТОЙ о её жизни, творчестве и обо всём читайте на сайте СМИ «АртМосковия» по предложенной ссылке.

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