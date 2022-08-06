Продюсер Вадим Антонов запустил персональный тв-канал для медиа группы Expert RF

Вадим Антонов, который известен широкой аудитории своими успешными кейсами в телевизионной и музыкальной индустрии, сфере Бьюти и бизнеса продолжает расширять границы своих возможностей, помогая при этом профессионалам своего дела стать ещё более успешными и востребованными на рынке.

31 июля состоялся первый светский выход корреспондентов, операторов и всей команды ТВ проекта нового формата который был создан Антоновым эксклюзивно для команды медиа группы Expert RF и ее основателя Кристины ПурПур. Заранее командой Вадима была создана площадка в социальных сетях, которая за первые дни собрала внутри себя сотни единомышленников и тысячи просмотров видео и прочтений материалов.

В этот раз интервью для Expert RF TV эксклюзивно дали Natan, ST, самые яркие и успешные представители бизнеса всех сфер и др.

Ведущей красной дорожки и репортажа стала амбициозная певица Ксюша Антонова.

Лауреатами премии Business People Awards 2022 стали — репер лейбла Black Star — Натан, Ханна, ST, личный парикмахер Николая Баскова — Александр Наумко, телеканал ОТВ, видеограф Олег Васильев и многие другие.

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