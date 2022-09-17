Национальная электронная библиотека и Музея космонавтики представили спецпроект «Гражданин Вселенной Циолковский»

В пресс-центре ММПЦ МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная презентации спецпроекта «Гражданин Вселенной Циолковский» от Национальной электронной библиотеки и Музея космонавтики.

Интерактивный проект был разработан в честь 165-летия со дня рождения выдающегося изобретателя и теоретика космоса Константина Циолковского, который отмечается 17 сентября.

Проект создан на основе исторических документов, собранных и оцифрованных из архивов различных библиотек России. Это труды Константина Циолковского, выпущенные при жизни ученого. Среди них – книги, изданные самим Циолковским ограниченным тиражом, а также редкие экземпляры с автографом самого Константина Эдуардовича.

Цель проекта — предоставить всем жителям России централизованный бесплатный доступ к этим документам с любого устройства и из любой точки страны на портале НЭБ, а также популяризовать научную работу Константина Циолковского, как одного из основателей отечественной космонавтики и великого теоретика покорения космоса.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.