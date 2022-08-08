Три проекта из Москвы вышли в финал премии «Жить вместе»

Окончательные итоги премии в 2022 году подведут 21 августа в Москве.

Организаторы и жюри премии «Жить вместе» представили шорт-лист – список проектов-участников, ставших по итогам экспертной оценки лучшими в каждой из номинаций. В 2022 году заявки на участие в премии «Жить вместе» были поданы из 77 регионов России. Общее количество заявок – 513: это в два раза больше, чем в прошлом году.

В номинации «Культура» в шорт-лист премии вошел проект из Москвы – фонд «Электронная энциклопедия истории и культуры русских сёл и деревень». Это сообщество людей, неравнодушных к традиционной культуре народов России. С 1992 года сотрудники фонда – фольклористы, филологи и педагоги – занимаются полевым выездным изучением культуры, истории и современной жизни сел, деревень Русского Севера, Урала и Сибири, организуют этнографические экспедиции, цель которых – сохранение и повышение доступности устной и локальной памяти российской глубинки.

В номинации «Русская традиция» в шорт-лист премии «Жить вместе» вошел московский проект «Патриарт», оказывающий поддержку художникам, дизайнерам и ремесленникам, которые в своем творчестве опираются на народные традиции, актуализируют их в современном художественном контексте. Цель проекта – сохранение преемственности в русском искусстве, изучение и творческое исследование корневых основ русской традиции.

Фото — Евгения Волункова

В номинации «Среда» в финал вышел проект – информационный портал «Такие дела». Это интернет-проект, публикующий материалы об НКО, сотрудничающий с 392 фондами, обеспечивающий поддержку благотворительным проектам из разных регионов России. Цель проекта – привлечение внимания общества к социальной повестке, поддержка и развитие российских гражданских, благотворительных инициатив. Миссия проекта – говорить о людях и их проблемах, чтобы вместе с читателями сделать жизнь каждого человека лучше.

В 2022 году премия «Жить вместе» будет вручаться уже в третий раз. Ее призовой фонд составит 600 000 рублей. Заявки на соискание премии принимались в шести номинациях – «Память», «Культура», «Среда», «Церковь», «Русская традиция» и «Пространство». По словам организаторов, все проекты премии ориентированы на человека. Именно человек остается ключевой фигурой, центром мероприятий, которые участники премии «Жить вместе» проводят в России. Увеличилось число проектов, направленных на помощь пожилым людям, тогда как в 2021 году это были, в основном, проекты помощи детям. Даже в рамках тех заявок, которые подаются для участия в номинации «Пространство», в центре внимания не столько сам процесс реставрации или строительства, сколько практическая польза результата для человека.

До 24 июля экспертный совет премии, в который входят известные общественные деятели и активисты, медийные персоны, представители науки и искусства, театральные деятели, журналисты, клирики РПЦ, рассматривал поступившие заявки и изучал их. По итогам первого этапа был сформирован лонг-лист из 120 проектов, затем – шорт-лист по каждой номинации.

Победители в каждой из номинации премии «Жить вместе» будут объявлены 21 августа 2022 года в Москве, в рамках церемонии награждения. В этом году мероприятие будет включать две части. Так, днем пройдут форсайт-сессии – тематические встречи по номинациям премии «Жить вместе». На них соберутся финалисты и номинанты 2022 года и прошлых лет, эксперты, чтобы обсудить актуальные для каждой сферы вопросы.

Вторая часть мероприятия – награждение победителей, которое пройдет во второй половине дня. Будут объявлены итоги премии – члены жюри и организаторы назовут проекты, которые получат вознаграждение в 100 000 рублей. В некоторых номинациях предусмотрены специальные призы от спонсоров, партнеров. Так, партнеры премии, организаторы биеннале графического дизайна «Золотая пчела», объявят и продемонстрируют лучшие работы, присланные на конкурс плакатов, и выполненные по теме «Жить вместе». Конкурс плакатов получил статус международного: он объединил талантливых участников более чем из десяти стран мира. Работы победителей также будут продемонстрированы на биеннале «Золотая пчела» в Государственной Третьяковской галерее в Москве, а осенью они отправятся на выставку плакатов по городам России.

Перед гостями церемонии награждения победителей премии «Жить вместе» выступит фольклорный ансамбль «Улейма» из деревни Давыдово Ярославской области, который исполнит народные песни. Ансамбль регулярно принимает участие в проектах центра социальной помощи «Преображение», вошедшего в шорт-лист премии в номинации «Церковь». Также на мероприятии выступит Митя Кузнецов — он известен не только как музыкант, но и как реставратор, силами которого изменился облик целого уездного города Рыбинска в Ярославской области. И деятельность, и творчество этих исполнителей во многом перекликаются с тематикой премии «Жить вместе», с форматом проектов участников, которые направлены на возрождение, созидание традиций.

Церемония награждения премии «Жить вместе» пройдет в ДК «Рассвет», расположенном по адресу Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15 (станция метро «Улица 1905 года»). Начало в 17.00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.