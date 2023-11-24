«Проект 1812» стал обладателем гран-при Московской арт-премии

Гран-при IV Московской арт-премии забрал «Проект 1812», который Музей Москвы реализовал в партнерстве со студией Sorted и компанией «Вижн Репаблик» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В медиацентре парка «Зарядье» прошла церемония награждения IV Московской арт-премии. Ежегодно премию присуждают за вклад в развитие современного искусства проектам, ставшим значимым явлением в культурной жизни столицы. В этом году на соискание премии было подано рекордное количество заявок — более 800. Среди лауреатов жюри выделили «Проект 1812» студии Sorted и «Вижн Репаблик», созданный при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») – мультидисциплинарный проект получил гран-при.

Победителей этого года определил экспертный совет, среди которых присутствовали Карина Абрамян, Дарина Алексеева, Илья Бачурин, Оксана Бондаренко и другие известные лица культурной хроники Москвы.

Богдан Сидоренко, генеральный продюсер «Проекта 1812», рассказал, что продукт стал вызовом для индустрии: «Мы старались все вместе сделать историю о сложных и важных событиях немного ближе и доступней, поэтому задали контенту абсолютно новый формат в нише».

Впервые «Проект 1812» запустился в 2022 году к 210-летию Отечественной войны, одного из ключевых событий русской истории XIX века, сразу в двух форматах: в виде интерактивной инсталляции в Центре Гиляровского и онлайн-марафона с экспертными подкастами, интервью, видеоэкскурсиями и аудиогидом. В сентябре 2023 года начал выходить второй сезон проекта, в ходе которого зрители узнали о памятных местах на карте России, связанных с войной двух империй, неизвестных героях Отечественной войны, а также смогли проверить свою эрудицию в образовательном шоу вместе с учениками, преподавателями и музейными экспертами. Ведущими нового сезона стали Карен Адамян, Иван Корякин и Виталий Калашников.