VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUПятый покорил столичных телезрителей

Пятый покорил столичных телезрителей

editor
By editor
69
Условный-мент
Фото © пресс-служба Пятого канала

По итогам трех летних месяцев этого года Пятый канал стал вторым по популярности у московских телезрителей. 2 место в ключевой аудитории «Все 25-59», рекорд по доле в августе и успешный показ детективов «Свои», «Условный мент» и «Следопыт».

Особое внимание телезрители столицы уделили детективной новинке «Следопыт» с Андреем Федорцовым в главной роли. Его герой Максим Охлопков раньше был егерем, а теперь работает оперативником в убойном отделе. Он честный, открытый и немного наивный. Вместе с тем мудрый и наблюдательный. Острый ум и способность замечать даже незначительные детали позволяют ему легко выстраивать версии и раскрывать преступления. Надежным другом и помощником для него стал пес по кличке Тюбик. Показ премьерных историй о необычных напарниках 24 августа занял первое место в ключевой для канала аудитории «Все 25-59» с долей 10,5% и в базовой аудитории «Все 18+» с долей 13,4%.

Лидирующую позицию в списке предпочтений телезрителей Москвы по итогам трех летних месяцев занял детектив «Условный мент» с Денисом Рожковым. 9,6% телезрителей столицы в возрасте от 25 до 59 лет по субботам проводили время в компании героев сериала, что обеспечило «Условному менту» первое место в тайм-слоте 12:00-17:00.

Еще одним успешным проектом стал детектив «Свои». Его средняя доля — 7,2% в аудитории «Все 25-59» и второе место в августе. Сериал о работе необычных экспертов, которые раскрывают самые загадочные и запутанные преступления, выходил с понедельника по четверг в утреннем эфире канала.

По итогам трех летних месяцев проекты Пятого заняли второе место в прайм-тайме рабочих дней с 19:00 до 00:00 в женской аудитории «25-59». 10,3% телезрительниц Москвы в это время смотрели детективы «След», «Свои», «Великолепная Пятёрка» и информационно-развлекательную программу «Светская хроника».

Также второе место пьедестала у канала по показателям доли за сутки в целом. С 1 июня по 31 августа 7,6% телезрителей столицы ключевой аудитории «Все 25-59» отдавали предпочтение летнему контенту Пятого. Еще выше доля – 8,4% — в аудитории «Женщины 25-59».

Кроме того, в августе Пятый канал установил рекорд по доле за сутки в целом в аудитории «Все 25-59» — 8,2%. А это также второе место столичного эфира среди всех национальных вещателей.

Предыдущая статья
Смешарики: вышел выпуск про раздельный сбор мусора

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru