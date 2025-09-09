Пятый покорил столичных телезрителей

По итогам трех летних месяцев этого года Пятый канал стал вторым по популярности у московских телезрителей. 2 место в ключевой аудитории «Все 25-59», рекорд по доле в августе и успешный показ детективов «Свои», «Условный мент» и «Следопыт».

Особое внимание телезрители столицы уделили детективной новинке «Следопыт» с Андреем Федорцовым в главной роли. Его герой Максим Охлопков раньше был егерем, а теперь работает оперативником в убойном отделе. Он честный, открытый и немного наивный. Вместе с тем мудрый и наблюдательный. Острый ум и способность замечать даже незначительные детали позволяют ему легко выстраивать версии и раскрывать преступления. Надежным другом и помощником для него стал пес по кличке Тюбик. Показ премьерных историй о необычных напарниках 24 августа занял первое место в ключевой для канала аудитории «Все 25-59» с долей 10,5% и в базовой аудитории «Все 18+» с долей 13,4%.

Лидирующую позицию в списке предпочтений телезрителей Москвы по итогам трех летних месяцев занял детектив «Условный мент» с Денисом Рожковым. 9,6% телезрителей столицы в возрасте от 25 до 59 лет по субботам проводили время в компании героев сериала, что обеспечило «Условному менту» первое место в тайм-слоте 12:00-17:00.

Еще одним успешным проектом стал детектив «Свои». Его средняя доля — 7,2% в аудитории «Все 25-59» и второе место в августе. Сериал о работе необычных экспертов, которые раскрывают самые загадочные и запутанные преступления, выходил с понедельника по четверг в утреннем эфире канала.

По итогам трех летних месяцев проекты Пятого заняли второе место в прайм-тайме рабочих дней с 19:00 до 00:00 в женской аудитории «25-59». 10,3% телезрительниц Москвы в это время смотрели детективы «След», «Свои», «Великолепная Пятёрка» и информационно-развлекательную программу «Светская хроника».

Также второе место пьедестала у канала по показателям доли за сутки в целом. С 1 июня по 31 августа 7,6% телезрителей столицы ключевой аудитории «Все 25-59» отдавали предпочтение летнему контенту Пятого. Еще выше доля – 8,4% — в аудитории «Женщины 25-59».

Кроме того, в августе Пятый канал установил рекорд по доле за сутки в целом в аудитории «Все 25-59» — 8,2%. А это также второе место столичного эфира среди всех национальных вещателей.