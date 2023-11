Postrigay Gallery представила выставку работа Варвары Выборовой

Postrigay Gallery представила персональную выставку молодой художницы Вари Выборовой Safe place о самом сокровенном для каждого человека месте — его доме. Safe place — это островки личного пространства, которые мы создаем в своем доме. Варя Выборова работает на стыке жанров, соединяя портрет и натюрморт. Она пишет портреты людей через интерьер и обычные бытовые предметы. Казалось, случайно привезенная с моря ракушка, старая французская ваза и любимый венский стул расскажут о владельце больше, чем его фото. Живописные интерьеры художницы полны смелых цветов, бытовых подробностей и абсолютно лишены тревожного содержания. «В сущности, я занимаюсь бытописанием своей жизни и жизни близких для меня людей», — поделилась Варя.

В ее работах чувствуется близость к искусству художников начала XX века Пьера Боннара, Жан Эдуара Вюйара и Поля Серюзье. Вслед за художниками-набидами Варя Выборова выбирает роль художника как посредника, раскрывающего красоту и глубину невидимого внутреннего мира человека. «В живописи Вари Выборовой чувствуется возвращение к яркой, смелой и одновременно тонкой живописи Наби, где особенно чувствуешь нежную силу искусства», — отмечает Анастасия Постригай, которая выступила куратором выставки.





Варя Выборова. Уголок Сицилии. Холст, масло, 110х80 см

Варя Выборова. Сон. Холст, масло, 110х80 см

Варя Выборова. Июньский полдень дома. Холст, масло, 110х90 см

Варя Выборова. В тишине. Холст, масло, 95х61 см

Варя Выборова. Солнечная веранда. Холст, масло, 80х60 см

Варвара Выборова родилась в г. Минске в 1993 году, на настоящий момент живёт и работает в Санкт-Петербурге. Выпускница Минского государственного художественного колледжа им А. К. Глебова и Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Е. Репина по направлению «Живопись». Участница групповой выставки Kunstenaars uit Belarus в галерее De Twee Pauwen (Нидерланды, Гаага); персональной выставки «Я у себя дома» в галерея Арт-Лига (Санкт-Петербург); LIKE THIS AND LIKE THAT в галерея Rossocinabro (Рим, Италия) и других персональных и групповых проектов.