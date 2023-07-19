Проект «#ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ: культурный код. Расширяя границы донорства» подвёл итоги

Объединив культуру и донорство крови в одном социальном проекте, Национальный фонд развития здравоохранения при поддержке Фонда президентских грантов смогли достичь повышения устойчивости развития донорства крови и его компонентов и донорства костного мозга – о важности донорства узнало еще больше людей в регионах России.

За полтора года реализации проекта в нем приняли участие как представители донорского движения: службы крови, доноры, организаторы и волонтеры из 80 регионов страны, так и представители органов власти, образования, культуры, бизнеса и других сфер. Проект показал, что устойчивая коммуникация между всеми участниками, взаимоуважение и слаженная работа каждого – залог успешного функционирования всего института донорства.

Благодаря мероприятиям проекта удалось:

пополнить запасы крови и расширить регистр доноров костного мозга;

усовершенствовать информационно-методическую поддержку организаторов донорского движения;

наладить обмен опытом и коммуникации между донорскими движениями регионов;

интегрировать темы донорства и культуры.

Медийный спецпроект «Донорпочта», коммуникационные площадки для участников донорского движения и медицинского сообщества, электронный банк промоматериалов «ДонорАртБанк» для пропаганды темы донорства крови и ее компонентов, челленджи для доноров и служб крови – одни из самых ярких событий проекта, которые помогли сделать донорство крови ближе и понятнее людям, мотивируя их к безвозмездным донациям.

Ключевым событием проекта стала Всероссийская акция «Культурный код донора», участие в которой приняли более 200 тысяч человек из 60 регионов России. Учреждения культуры, службы крови, некоммерческие организации не просто обменялись опытом в области развития донорства крови и ее компонентов и донорства костного мозга. Лучшие из лучших получили свою награду в виде сказочной Жар-птицы с каплей донорской крови на сцене Государственного Малого театра в Москве.

Итогом проекта «#ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ: культурный код. Расширяя границы донорства» является не только увеличение присутствия темы донорства в информационном пространстве, создание положительного образа донора, но и главное, ради чего проект задумывался – обеспечение устойчивости развития донорства: т.е. в регулярное пополнение корпуса первичных доноров, увеличение доли регулярных доноров, повышение компетентности корпуса организаторов и волонтеров и обеспечение преемственности между новыми и опытными организаторами, а также их ресурсообеспеченность.

Продолжая интеграцию темы донорства с другими сферами, в 2023 году, в Год педагога и наставника, Национальный фонд развития здравоохранения, Координационный совет по донорству крови при ОП РФ и ФМБА России проводят Всероссийскую акцию-конкурс «Код донора. Наставничество».

Подробнее о конкурсе и условиях участия — на сайте фонда nfrz.ru .

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