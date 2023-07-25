Стартовал новый проект по проверке на доступность культурных пространств «Особый взгляд рекомендует»

Проект был запущен благотворительной программой поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд».

Посещают культурные пространства Москвы незрячие эксперты и ведущий программы Алексей Голубев. Так, проверку уже прошли Музей русского импрессионизма, Государственный музей Востока и Музей истории ГУЛАГа. Доступность складывается из различных критериев: это наличие аудиогидов и льготных билетов, экскурсий с тифлокомментированием, возможность заказать услугу сопровождения, посетить инклюзивные мероприятия или мастер-классы и многое другое. Все это – важные составляющие для комфортного пребывания людей с нарушением зрения в том или ином пространстве.

«На создание проекта нас вдохновили музеи, театры и различные культурные центры столицы, которые ведут активную инклюзивную деятельность и адаптируют свои программы, экспозиции и мероприятия. Вместе с экспертами мы рассказываем об этих практиках в наших сюжетах, чтобы потенциальные посетители узнавали о доступности данного места. В этом нам очень помогли Цындыма Бойко, Иван Черенев и Светлана Телицына, ведь они замечают такие детали, на которые не обратят внимание зрячие посетители», - комментирует руководитель программы «Особый взгляд» Ксения Дмитриева.

Первый сюжет вышел о Музее русского импрессионизма, а незрячим экспертом выступила Светлана Телицына, соруководитель клуба «Мудрый пес», вместе со своей собакой-проводником Честером.

«В Москве есть очень много пространств, куда можно сходить, но иногда хочется заранее знать, насколько данное место адаптировано, рады ли там собакам-проводникам, предложат ли собаке миску, есть ли служба сопровождения и так далее. Этот проект дает возможность не только узнать об интересных локациях и о степени их доступности, но и заранее заказать экскурсию, записаться на мастер-класс и уже без лишних переживаний прийти и получить удовольствие от искусства», - сказала Светлана.

В планах проекта, помимо музеев, посетить городские парки, театры и детские развлекательные места Москвы.

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