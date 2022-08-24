Проект «Открываем Россию вместе» получил аудиосопровождение от Звука

В разгар сезона отпусков стартовал второй этап проекта для путешественников «Открываем Россию вместе» от СберСтрахования и RUSSPASS. Теперь на сайте проекта участникам, помимо маршрутов по 10 городам, будут доступны плейлисты от Звука, вдохновленные ключевыми точками на иллюстрированной карте России.

Аудиосервис подготовил плейлисты с тематическими песнями о разных городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Кострома, Иркутск, Горно-Алтайск, Петропавловск-Камчатский, Владимир. Любое путешествие по России теперь станет еще увлекательнее – в проект включен еще один бонусный альбом с энергичной инди-музыкой для поездок. Все музыкальные подборки доступны на сайте и в мобильном приложении «Звук».

Чтобы отпуск прошел без волнений, на сайте спецпроекта «Открываем Россию вместе» участники также могут оформить наиболее актуальные для путешествия страховые полисы от СберСтрахования и поучаствовать в розыгрыше ценных призов.

Спланировать маршрут и увидеть самые интересные достопримечательности России пользователи могут на площадке цифрового туристического сервиса RUSSPASS.

Среди участников проекта «Открываем Россию» будет проведен розыгрыш, где победители получат приглашения для двоих на закрытые мероприятия Release Day в пространстве СТУДИО аудиосервиса Звук, а также фирменный мерч и месячную подписку на СберПрайм. Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо оформить подписку на музыкальный сервис «Звук» и приобрести полис СберСтрахования по программе «Страхование путешественников» или «Защита дома». Принять участие в конкурсе можно по 31 августа включительно.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.