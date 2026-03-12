24% россиян хотели бы работать в офисе в духе «Служебного романа»

Эксперты Авито Работы, Авито Рекламы и онлайн-кинотеатра «КИОН» опросили 8 000 жителей Росси, чтобы узнать, каким зрители видят современное кино о профессиях и где узнают о новых фильмах и сериалах.

Самым привлекательным «киношным» карьерным миром стала офисная компания в духе «Служебного романа» — с привычными процессами, понятной иерархией, рабочими буднями и корпоративной жизнью с человеческим фактором. Такой вариант выбрали 24% респондентов. На втором месте — IT-компания, как в «Кремниевой долине»: небольшая команда, быстрый рост, гибкий график, частично удалённая работа, постоянные питчи и борьба за инвестиции (18%). Третью позицию занимает производственная компания по модели «Ford против Ferrari» — реальный сектор, работа над конкретным продуктом, инженерные вызовы, цеха и прототипы, ответственность за результат, который можно буквально потрогать (16%). Инвестиционная среда в стилистике «Волка с Уолл-стрит» набрала 12%, спортивная команда в логике «Легенды №17» — 10%, небольшая архитектурная мастерская, как в «Питер FM», — 10%, редакция модного журнала в духе «Дьявол носит Prada» — 9%.

Распределение предпочтений различается у мужчин и женщин. Среди женщин в тройке лидеров — офисная компания (32%), IT-компания (18%) и редакция модного журнала (13%). Мужчины чаще выбирают производственную компанию (23%), IT-компанию (18%) и инвестиционную среду (16%). Это отражает разные карьерные ориентиры: для одних важна структурированная корпоративная среда, для других — масштаб задач, инженерная логика или динамика финансового рынка.

Образ руководителя, с которым хотелось бы работать и учиться, чаще всего ассоциируется с внутренней силой, личной ответственностью и последовательным ростом — такой вариант набрал 12%. Поддержка и доверие к команде получили 11%, нацеленность на результат и готовность брать ответственность — 10%. Экспертность и интеллектуальное лидерство отметили 9% опрошенных, системность и управленческую зрелость — 8%, харизму и амбициозность — также 8%.

«Интересно, что представления об “идеальном” руководителе напрямую связаны со сферой занятости. В маркетинге и PR чаще выбирают лидера, который выстраивает работу через доверие и поддержку команды — такой формат набрал 12%. Инженеры и научные сотрудники делают ставку на экспертность и интеллектуальное лидерство (13%). В IT на первый план выходят стратегичность и нацеленность на результат — по 12% голосов получили именно такие модели управления. В промышленности также ценят профессиональную глубину и высокий стандарт качества (11%), а в строительстве и ремонте — жесткую ориентацию на результат и ответственность (12%). Это показывает, что ожидания от руководителя формируются исходя из характера задач: где-то важна эмпатия и командность, а где-то — системность, стратегия и требовательность к результату», — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Главным источником вдохновения в работе респонденты называют сильную команду и интересных людей — 21%. Профессиональный рост выбрали 20%, достижение измеримого результата — 16%. Решение сложных задач и возможность соединять творчество и бизнес набрали по 13%, при этом 13% не отметили ни один из предложенных вариантов.

Что вас больше всего вдохновляет в вашей работе?

Параметр Доля респондентов, % Работа с сильной командой и интересными людьми 21% Профессиональный рост и постоянное развитие 20% Достижение измеримого результата 16% Решение сложных и нестандартных задач 13% Возможность соединять творчество и бизнес 13% Момент запуска проекта и его выход в публичное поле 4%

Свою карьеру 22% опрошенных сравнивают с сериалом на несколько сезонов — длинной историей с развитием и поворотами. Биографический фильм выбрали 17%, документальное кино — 16%. Ещё 14% ассоциируют профессиональную жизнь с фильмом про супергероев, 11% — с инди-драмой, по 10% — со стартап-комедией и спортивной драмой.

Какой жанр лучше всего описывает вашу карьеру сейчас?

Жанр Доля респондентов, % Сериал на несколько сезонов — длинная история с развитием и поворотами 22% Биографический фильм — путь через личные решения и характер 17% Документальное кино — факты, аналитика и реальный вклад 16% Фильм про супергероев — много задач, высокая нагрузка, скрытые «сверхспособности» 14% Инди-драма — тихая, но глубокая профессиональная история 11% Стартап-комедия — эксперименты и неожиданные повороты 10% Спортивная драма — дисциплина и результат 10%

По мнению аудитории, современное кино о профессиях прежде всего должно быть о командной работе и человеческих отношениях — так считают 40% респондентов. Тему внутреннего пути человека в профессии отметили 31%, влияние работы на жизнь вне неё — 27%, цену успеха и профессиональных амбиций — 23%, преодоление вызовов и смену карьерного пути — 20%.

О чем сегодня должно быть кино про профессии?

Параметр Доля респондентов, % О командной работе и человеческих отношениях 40% О внутреннем пути человека в профессии 31% О влиянии профессии на жизнь вне работы 27% О цене успеха и профессиональных амбициях 23% О преодолении профессиональных вызовов и смене карьерного пути 20%

«Реклама фильмов и сериалов сегодня строится на сочетании разных каналов. ТВ помогает быстро рассказать широкой аудитории о премьерах, а площадки электронной коммерции становятся ещё одним местом, где зрители узнают о новинках. По данным нашего опроса, каждый десятый респондент обращает внимание на рекламу на сайтах объявлений и маркетплейсах — коммуникация в этой среде воспринимается более предметно и усилив интерес к контенту. Именно сочетание широкого охвата и точечных digital-инструментов формирует устойчивый эффект кампании», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.