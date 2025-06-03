Стали известны имена лауреатов грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства 2025 года

31 мая в пространстве музыкальных культур TAU лауреаты грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства 2025 года получили заветные статуэтки.

Лауреатами стали 103 участника конкурса, а среди лауреатов первой степени был выбран обладатель Гран-при — тубист Михаил Казаков, студент Академии джаза. В будущем каждый лауреат получит возможность участвовать в большом количестве мероприятий, призванных усилить исполнительское мастерство и расширить горизонт профессиональных возможностей. Среди них — итоговые мероприятия с участием видных деятелей культуры и искусства, мастер-классы мэтров мира искусства, а также концертные программы и многочисленные мероприятия партнеров.

Премия вручается ежегодно в целях развития творческих способностей, поощрения и поддержки талантливых детей и молодежи в возрасте от 7 до 20 лет. В 2024 году общий грантовый фонд увеличен в 3 раза – до 12 370 000 руб. Победители получают гранты в размере от 70 000 до 150 000 рублей в индивидуальных номинациях, от 100 000 до 200 000 рублей в коллективных номинациях с количеством участников от 2 до 12 человек и от 160 000 до 300 000 рублей в коллективных номинациях с количеством участников более 12 человек. Гран-при – 150 000 рублей.

Талантливые дети и молодежь московских школ и колледжей искусств соревнуются за звание лучших в 34 номинациях в области музыкального, художественного, хореографического и театрального искусства.

В III тур прошло 150 участников, 47 из которых — победители олимпиад «Искусство — детям», прошедшие в финальный тур минуя I и II туры. В 2025 году благодаря участию в олимпиадах в третий тур прошли учащиеся федеральных, городских и частных заведений, имеющих лицензию на предоставление творческого образования, а с 2026 года ученики таких учреждений смогут подать заявку на конкурс уже как соискатели. Всего в этом году на гранты Мэра Москвы в сфере культуры и искусства было принято порядка 2,5 тысячи заявок.

Лауреаты первой степени и Гран-при

Обладателем Гран-при в 2025 году стал тубист Михаил Казаков, студент Академии джаза. Он является лауреатом I степени в номинации «Духовые инструменты» среди студентов профессиональных образовательных организаций.

Победителями в номинации «Фортепиано» стали пианистка музыкальной школы имени В.А. Моцарта Олеся Турсунова и студент МССМШ имени Гнесиных Роман Шер. Лауреатом I степени в номинации «Орган, клавесин» названа органистка Анна Токарева из Детской музыкальной хоровой школы «Весна» имени А.С. Пономарева, а в номинации «Гитара» — гитарист Григорий Сучков из музыкальной школы имени С.В. Рахманинова МГОДШИ «Измайлово». Звание лауреата I степени в номинации «Фольклор» получила ученица Детской музыкальной школы № 82 МГОДШИ «Сокольники» Вероника Жабина.

Среди юных музыкантов-духовиков обладателями грантов стали ученик Детской музыкальной школы имени Ф. Листа МГОДШИ «Кусково» Александр Ивашков в номинации «Деревянные духовые инструменты» и ученик Детской школы искусств «Центр» Лев Гольдберг в номинации «Медные духовые инструменты».

Среди победителей номинации «Ударные инструменты» — ученик Эдуард Морозов и студент Александр Юстус из МССМШ имени Гнесиных.

Лучшей в номинации «Струнные народные инструменты» названа ученица школы искусств имени С.Т. Рихтера Елизавета Ракушина, а в номинации «Клавишные народные инструменты» Артемий Тарасенков из Московской городской детской музыкальной школы имени И.О. Дунаевского.

Лауреатами первой степени в номинации «Оркестровые струнные инструменты» стали ученик Степан Минашкин и студент Игорь Комиссарчук из МГКМИ имени Ф. Шопена.

В номинации «Академический вокал» лауреатами I степени стали ученица детской музыкальной школы имени П.И. Юргенсона МГОДШИ «Сокольники» Агния Рамеева и студент МГИМ имени А.Г. Шнитке Кирилл Белоусов.

В 2025 году номинация «Эстрадно-джазовое искусство» была разделена на «Эстрадно-джазовое вокальное искусство» и «Эстрадно-джазовое инструментальное искусство». Среди вокалистов звание лауреата первой степени получила ученица музыкальной школы имени А.К. Лядова Марианна Гекман, а среди инструментальных исполнителей — ученица Академии джаза Амелия Борисова.

Ученица Хореографической школы «Наследие» Анастасия Огородова и студентка МГХУ имени Л.М. Лавровского Анна Чалая победили в номинации «Классическая хореография»; ученица школы искусств № 11 Дарья Мясникова и студентка КМТИ имени Г.П. Вишневской Светлана Шишкина стали лауреатами первой степени в номинации «Современная хореография», ученица школы искусств имени С.И. Мамонтова Мирослава Фатькина и студентка МГХУ имени Л.М. Лавровского Илария Титова выиграли в номинации «Народный танец».

Среди молодых актеров лауреатами стали ученица детской школы искусств № 17 Мария Алескина и студент Московской театральной школы Олега Табакова Егор Манаков.

Ученица детской художественной школы имени М.А. Врубеля Анна Фонфан и студентка КМТИ имени Г.П. Вишневской Анна Широких победили в номинации «Живопись и декоративно прикладное искусство», а ученик детской школы искусств «СТАРТ» Павел Землянухин — в номинации «Архитектура и дизайн».

Гранты первой степени творческим коллективам

Детский хор «Весна» имени А.С. Пономарёва из Детской музыкальной хоровой школы «Весна» имени А.С. Пономарёва стал первым в номинации «Хоровое пение» среди учащихся детских школ искусств.

Ансамбль «Класс» Детской школы искусств имени М.А. Балакирева и ансамбль «Jardin» МССМШ имени Гнесиных получили гранты I степени в номинации «Ансамбль».

Концертный духовой оркестр Детской музыкальной школы имени М.И. Табакова и оркестр «Гнесинские виртуозы» МССМШ имени Гнесиных стали победителями номинации «Оркестр».