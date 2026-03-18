Проект Пятого канала «Пилигрим» вошёл в шорт-лист премии «Русский Детектив»

Второй сезон шпионского детектива «Пилигрим» стал финалистом премии «Русский Детектив». Проект Пятого канала вошёл в топ-5 сериалов в номинации «Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив».

Герой фильма – Олег Рубцов, бывший секретный агент подразделения 0-18 с позывным «Пилигрим». Его группа бралась за самые сложные и деликатные дела, которые были не под силу правоохранительным органам. Однако одна из операций провалилась, а досье агентов попали в руки террористов. Большинство коллег Рубцова погибло, а сам он вынужден постоянно менять место жительства, чтобы сохранить жизнь и вычислить предателя.

По сценарию второй части с момента ликвидации группы 0-18 прошло два года. Уцелевшие оперативники разъехались по стране. Кто-то сменил имя, обзавёлся новыми документами и осел в провинции, живёт тихо и незаметно. Другие продолжают службу в иных секретных подразделениях. «Пилигрим» же по-прежнему в пути: он скитается по городам, чтобы спрятаться от тех, кто желает ему смерти. Постоянная смена локаций – лучшая гарантия его безопасности. Всё его имущество – рюкзак с самым необходимым: сотовый телефон, кошелёк с наличными и несколько паспортов на разные имена. На случай, если закончатся деньги, «засветится» паспорт или возникнут непредвиденные проблемы, у Рубцова по всей стране разбросаны тайники с документами и оружием. На каждом новом месте его ждут старые товарищи, заклятые враги, приключения и романтические знакомства.

Рубцов не может пройти мимо чужой беды и готов рисковать своей жизнью. На этот раз личные обстоятельства заставляют его нарушить правила конспирации и вернуться в Санкт-Петербург. От телефонных мошенников пострадала его тёща: со счетов исчезли все деньги, которые она получила от продажи квартиры. Сердце женщины не выдержало. «Пилигрим» начинает собственное расследование её смерти и выходит на крупную банду финансовых аферистов.

18 января этого года состоялась премьера уже четвёртой части сериала. Показ этого сезона обеспечил Пятому каналу первое место среди федеральных вещателей в аудитории «Все 25-59» с долей 9,5%. Всего же новые эпизоды увидели 10 миллионов 445 тысяч телезрителей старше четырёх лет (1).

Все сезоны «Пилигрима» можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Wink и Оkko.

В настоящий момент идут съёмки пятой части шпионского детектива.