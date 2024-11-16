Стали известны победители пятой международной премии «Культура онлайн

В их числе — онлайн-словарь русского языка, онлайн-проект, объединивший средневековую культуру и цифровых художников, мобильное приложение, помогающее изучать искусство, первый музейный сайт для детей и не только. По традиции награждение лауреатов одной из самых престижных премий в области цифрового искусства в России состоялось в рамках торжественной онлайн-церемонии, которая транслировалась на официальном сайте Премии.

Основанная Общероссийской общественно-государственной организацией «Российский фонд культуры» в 2020 году, международная премия «Культура онлайн» призвана повысить значимость и влияние инновационных технологий в развитии культуры. В шорт-лист семи номинаций юбилейной пятой Премии вошли 35 проектов.

«С одной стороны, современные технологии — лишь инструментарий. С другой — стремительное и отчасти непредсказуемое развитие этого инструментария становится неиссякаемым источником вдохновения для тех, кому есть чем поделиться с аудиторией, кто хочет приобщать людей к подлинному искусству и процессу творческого поиска. Все пять лет существования «Культуры онлайн» мы наблюдаем, как растёт в технологическом и творческом плане уровень представляемых на Премию культурных проектов. Выбирать победителей становится одновременно и сложнее, и интереснее», — подчеркнула генеральный директор Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры» Елена Головнина.

Победителями в главной номинации премии «Культура онлайн» экспертным советом определены сразу три призовых места. Звания «Лучший онлайн-проект» в 2024 году удостоены:

Первое место присуждается онлайн-проекту «Под куполом», реализованному Владимиро-Суздальским музеем-заповедником совместно с VK к 1000-летию Суздаля и представляющему собой творческий симбиоз средневековой культуры и современного искусства. В рамках проекта 10 цифровых художников создали работы, вдохновлённые культурным кодом древнерусского города.

Второе место занял онлайн-проект Государственного Русского музея «Вдохновлённые Пушкиным. К 225-летию со дня рождения поэта» — уникальная цифровая выставка произведений, посвящённых творчеству Пушкина, в которой приняли участие 57 музеев России и стран СНГ, предоставив посетителям возможность погрузиться в увлекательный мир пушкинских произведений и увидеть их через призму искусства.

И третье место — онлайн-словарь диалектизмов «Русским языком говорю», созданный порталом «Культура. РФ» и социальной сетью «Одноклассники». Проект объединил диалектизмы со всей России, информацию о значении и происхождении известных крылатых фраз. Онлайн-словарь не только знакомит с необычными словами из разных регионов, но и позволяет предлагать собственные, читать истории, связанные с популярными фразеологизмами, смотреть лекции, посвящённые прошлому и будущему русского языка.

В шорт-листе этой номинации также были представлены онлайн-проект «Русская музыка в цифре» Свердловской ордена Трудового Красного Знамени государственной академической филармонии и онлайн-проект студии компьютерной графики «0101» «Магнит твоего дома».

В число финалистов номинации «Лучшая коллаборация» были отобраны: благотворительный аукцион «Культура тыла — культуре фронта», организованный Луганской государственной академией культуры и искусств имени Михаила Матусовского и региональным исполкомом Общероссийского общественного движения «Народный фронт», видеолекции «Василий Поленов. Учитель и ученики» от Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова, ПАО «Ростелеком» и Ассоциации музеев Дальнего Востока, документальный фильм на русском жестовом языке «МХТ. Выход за сцену», снятый частной автономной некоммерческой организацией содействия развитию инклюзивного кинематографа «Языки без границ», банком ВТБ и МХТ им. А. П. Чехова, интернет-фестиваль молодых читателей России «Сочи — МОСТ», организаторами которого выступили творческий союз «УОН Сочи» и ЦДО «Хоста», и победившая в этой категории интерактивная экспозиция, организованная Всероссийским сообществом детей и молодёжи «Движение Первых», музейным бюро Pitch, Центром технологий «Метаверс Сбера» и Event Lab «Сбермаркетинга». Посвящённое мечтам и величайшим достижениям нашей Родины интерактивное шоу рассказывает о выдающихся людях России, писателях, первооткрывателях, учёных, музыкантах, спортсменах, свершения которых могут стать для молодёжи вдохновляющим примером. Чтобы погрузить гостей в уникальную атмосферу, в экспозиции задействовано несколько десятков тысяч медиаэкранов общей площадью более 500 кв. м.

За звание «Лучшее IT-решение для культурной сферы» боролись мобильное приложение ArtCracker от стартапа из Израиля, мобильный экскурсионно-паломнический гид «Сергиева Лавра. Путеводитель», разработанный «РИА Новости», музейный чат-бот-гид Российского национального музея музыки, платформа по сельскому туризму «Своё За городом» от «Россельхозбанка», а также экспозиция «Цифровой кочевник», созданная Государственным историческим музеем и социальной сетью LOOKY. Наиболее интересным из них экспертный совет признал мобильное приложение ArtCracker, использующее искусственный интеллект для распознавания произведений искусства, архитектурных объектов и городских памятников. Оно предлагает пользователям подробные описания произведений, их авторов и мест на основе загруженных фотографий, легко становясь персональным гидом, запоминающим ваши предпочтения и составляющим индивидуальные экскурсии.

Победителем в номинации «Лучшая SMM-кампания» признана информационная кампания «Шагаю по Петергофу» музея-заповедника «Петергоф» и VK, опередившая в финале блог «Не придумали!» Полины Пендиной, Екатерины Тарасовой и Татьяны Ивановой, «Подкаст, который бы я посмотрел вечерком» Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, #оперныйпушкин от Московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова и выставку «Петергоф. Сокровища императрицы» Государственного исторического музея.

«Лучшим просветительским проектом» стал детский просветительский онлайн-ресурс «ГИМ-детям»Государственного исторического музея — первый российский музейный сайт, ориентированный на детскую аудиторию. Главный исторический музей страны создал его с целью популяризации исторического знания и отечественной культуры, собрав в одном месте познавательные сюжеты о самых интересных экспонатах музея, экскурсии по выставкам и экспозициям, видео с мастер-классами, которые помогут родителям организовать досуг ребёнка. Отдельный раздел предлагает юным пользователям аудиозаписи сказок и легенд народов России, а также увлекательные истории об известных деятелях отечественной истории. Проверить свои знания истории можно и в игровой форме — сложить пазл, поиграть в пятнашки, ответить на вопросы викторины и пройти тест. Номинантами на звание лучшего просветительского проекта выступали марафон онлайн-экскурсий в парках Подмосковья Московской областной дирекции по развитию парков, мастерская Степана-красильщика, созданная преподавателем Уральского федерального университета, графическим дизайнером Алёной Шутовой, проект о культуре и истории Южного Урала URAL SCIENCE от автономной некоммерческой организации по коллаборации современных культурных практик «Креативные индустрии Урала» и художественно-просветительский проект «Дороги русского Просвещения», разработанный Фондом сохранения культурного наследия русского севера «Дорогами Ломоносова».

«Лучшей онлайн-трансляцией» этого года стала онлайн-трансляция ежегодной всероссийской акции «Библионочь-2024», подготовленная отделом социокультурных мероприятий Российской государственной библиотеки. В финал также вышли цикл эфиров концертов «Александр Невский и ратная история Руси» структурного подразделения «Медиацентр» Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, онлайн-трансляции цикла концертов «Все кантаты Баха» Благотворительного фонда содействия развитию нравственности и духовности «КОЛЛЕГИУМ МУЗИКУМ», IV Фестиваль классической музыки «Кантата», организатором которого выступает АНО «Фестивальная дирекция», и IX Международный этнический фестиваль «Музыки мира» Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.

Номинация «Лучшая интеграция AI в культуре», учреждённая в рамках юбилейной премии «Культура онлайн», стала данью организаторов Премии активному развитию нейронных сетей, генеративных алгоритмов и других технологий ИИ. За победу в этой категории в финале состязались выставка «Возрождённая коллекция» Воронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского, международный конкурс AI-фильмов MyFilm48 Павла Перегудова, онлайн-проект «Ваш фамильный Фаберже» от Музея Фаберже и Департамента по работе с сообществами VK, серия трейлеров «Легенда о Каракуз», созданная Академией цифрового творчества и «Школой анимации А1002», и Фестиваль медиаискусства «СКРЯБИН», организатором которого выступили Министерство культуры Челябинской области и АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области». Победителем в номинации-дебютанте стал онлайн-проект «Ваш фамильный Фаберже» — нейросеть в сообществе «ВКонтакте», созданная к 10-летию Музея Фаберже, которая позволяет ощутить себя заказчиком легендарного ювелирного дома и на основе своих предпочтений за полчаса создать уникальный дизайн пасхального яйца.

Специальным призом Российского фонда культуры оргкомитет отметил в 2024 году серию трейлеров «Легенда о Каракуз», созданную Академией цифрового творчества и «Школой анимации А1002».

Оценивал номинантов Премии с точки зрения охвата аудитории, пользовательского опыта, инновационности, культурной ценности и масштабируемости проекта экспертный совет, председателем которого третий год подряд стал выдающийся альтист и дирижёр, народный артист СССР и России Юрий Башмет. В состав жюри пятой премии «Культура онлайн» вошли Елена Головнина, генеральный директор ООГО «Российский фонд культуры», Михаил Брызгалов, генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств России, Анна Ялова, директор Центрального выставочного зала «Манеж», а также Фабио Мастранджело, художественный руководитель Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина, Юрий Молодковец, художник-фотограф Государственного Эрмитажа, и Павел Перегудов, медиапродюсер, основатель первого в России конкурса AI-фильмов MyFilm48.