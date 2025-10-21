Владельцы кошек читают больше других хозяев питомцев

Книжный сервис Строки и благотворительный фонд помощи бездомным животным “Ника” провели опрос и выяснили, как различаются читательские предпочтения у хозяев разных домашних животных. Больше всех читают и слушают книги кошатники — 98%. При этом чаще всего к литературе обращаются хозяева собак, 88% открывают произведения несколько раз в неделю.

Строки и “Ника” провели исследование с целью выявить, как отличаются читательские предпочтения у хозяев питомцев. В опросе приняло участие более 800 человек, живущих с домашними животными. Выяснилось, что всего 2% респондентов не читают и не слушают книги.

В ходе исследования выяснилось, что 98% хозяев кошек обращаются к литературе, 38% из них предпочитают слушать аудиокниги, а 53% объединять несколько форматов сразу. Подавляющее большинство любителей мурлыкающих питомцев читают и слушают произведения несколько раз в неделю (79%). Первое место среди любимых жанров у них занял детектив (61%), на втором оказалась русская классическая литература (49%), а замыкает топ-3 фэнтези (38%).

Владельцы собак читают чуть меньше кошатников (на 4%). Их предпочтения отличаются тем, что 39% предпочитают не аудио, а печатных и электронных формат. 49% признались, что любят совмещать несколько книжных форматов одновременно. Собачники чаще всего читают: 88% открывает литературные произведения несколько раз в неделю. Их любимыми жанрами являются детектив (65%), зарубежная классическая литература (49%) и фантастика (46%).

Строки и “Ника” также опросили людей, живущих с несколькими разными питомцами. 75% из них читают несколько раз в неделю. Их любимые жанры значительно отличаются от хозяев животных одного вида: 57% зачитываются фэнтези, 49% приключенческой литературой, а 37% ужасами и мистикой. А хозяева птиц, рептилий и грызунов признались, что любят любовные романы (50%), фэнтези (41%) и детективы (38%).

“Чтение и забота о животных во многом похожи, и там, и там важно умение слушать, чувствовать и понимать. Нам приятно видеть, что люди, рядом с которыми живут кошки и собаки, так же внимательно и бережно относятся к миру книг. Это говорит о высоком уровне осознанности и душевной культуры”, — комментирует руководитель отдела коммуникаций благотворительного фонда помощи бездомным животным “Ника” Кононова Карина.

Респонденты также ответили, какие факторы для них являются самыми главными в книгах. 70% отметили важность динамичного сюжета и большого количества действий, 57% назвали “глубокое психологическое развитие персонажей”, а 53% обращают внимание на описание мира и его атмосферу.

73% питомцев в то время, как их хозяин проводит время с книгой, спят или лежат рядом. 39% занимаются своими делами и никак не мешают, а 18% отвлекают и пытаются привлечь внимание.