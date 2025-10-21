Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUВладельцы кошек читают больше других хозяев питомцев

Владельцы кошек читают больше других хозяев питомцев

editor
By editor
71
дарт вейдер с котиком
Изображение: нейросеть

Книжный сервис Строки и благотворительный фонд помощи бездомным животным “Ника” провели опрос и выяснили, как различаются читательские предпочтения у хозяев разных домашних животных. Больше всех читают и слушают книги кошатники — 98%. При этом чаще всего к литературе обращаются хозяева собак, 88% открывают произведения несколько раз в неделю.

Строки и “Ника” провели исследование с целью выявить, как отличаются читательские предпочтения у хозяев питомцев. В опросе приняло участие более 800 человек, живущих с домашними животными. Выяснилось, что всего 2% респондентов не читают и не слушают книги.

В ходе исследования выяснилось, что 98% хозяев кошек обращаются к литературе, 38% из них предпочитают слушать аудиокниги, а 53% объединять несколько форматов сразу. Подавляющее большинство любителей мурлыкающих питомцев читают и слушают произведения несколько раз в неделю (79%). Первое место среди любимых жанров у них занял детектив (61%), на втором оказалась русская классическая литература (49%), а замыкает топ-3 фэнтези (38%).

Владельцы собак читают чуть меньше кошатников (на 4%). Их предпочтения отличаются тем, что 39% предпочитают не аудио, а печатных и электронных формат. 49% признались, что любят совмещать несколько книжных форматов одновременно. Собачники чаще всего читают: 88% открывает литературные произведения несколько раз в неделю. Их любимыми жанрами являются детектив (65%), зарубежная классическая литература (49%) и фантастика (46%).

Строки и “Ника” также опросили людей, живущих с несколькими разными питомцами. 75% из них читают несколько раз в неделю. Их любимые жанры значительно отличаются от хозяев животных одного вида: 57% зачитываются фэнтези, 49% приключенческой литературой, а 37% ужасами и мистикой. А хозяева птиц, рептилий и грызунов признались, что любят любовные романы (50%), фэнтези (41%) и детективы (38%).

“Чтение и забота о животных во многом похожи, и там, и там важно умение слушать, чувствовать и понимать. Нам приятно видеть, что люди, рядом с которыми живут кошки и собаки, так же внимательно и бережно относятся к миру книг. Это говорит о высоком уровне осознанности и душевной культуры”, — комментирует руководитель отдела коммуникаций благотворительного фонда помощи бездомным животным “Ника” Кононова Карина.

Респонденты также ответили, какие факторы для них являются самыми главными в книгах. 70% отметили важность динамичного сюжета и большого количества действий, 57% назвали “глубокое психологическое развитие персонажей”, а 53% обращают внимание на описание мира и его атмосферу.

73% питомцев в то время, как их хозяин проводит время с книгой, спят или лежат рядом. 39% занимаются своими делами и никак не мешают, а 18% отвлекают и пытаются привлечь внимание.

Предыдущая статья
НОВИ САД (Сербия): «Дракон» Евгения Шварца на сцене молодежного театра
Следующая статья
В сети Интернет покажут оригинальный сериал KION «Близкое счастье»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru